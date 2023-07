VENUS、VERA與土星驚喜同台。(踢帕娛樂提供)

自《原子少年》出道的VERA,7月5日、6日一連兩在Zepp New Taipei舉行《VENUSERA》2023台北演唱會。除了演出專輯新歌及重新改編曲目、舞蹈;VERA及VENUS也各自帶來才藝演出,包括藍弟、孟維、蔡朕、善鈞展現苦練多時的舞蹈。面對連兩日的演出,VERA信心滿滿表示:「絕對會帶給大家最難忘的兩天,因為沒有VERA駕馭不了的舞台!」

VERA繼2022年底推出出道首張專輯《VENUSERA》,時隔半年舉辦《VENUSERA》2023台北演唱會。VERA為了演唱會從節目規劃到才藝表演皆使出渾身解數,希望帶給支持著他們的「邱比特」前所未有的驚喜。

昨一開場,他們即以〈VERA〉揭開演唱會序幕,更帶來〈Hot Like Sun〉,旋即引爆全場氣氛。緊接著VENUS也驚喜將〈怎麼會〉及〈Believe In Me〉編曲重新改編為抒情版,全然不同於原版的氛圍,足見VERA的用心,蔡朕也在演唱後分享:「這些歌藏了我們一路以來的故事;還記得在唱〈Believe In Me〉時,一度擔心無法進總決賽,結果我們拿了第一名!」

昨晚現場歌迷除了來自北中南各地,更有來自馬來西亞的粉絲,看到大家如此相挺,VERA相當感動,感性表示:「常聽到邱比特們說我們給你們很大的力量,但給我們最大力量的人是你們!」一席話也讓在場粉絲感動落淚。

VERA及VENUS也驚喜帶來solo表演,更分為「舞蹈組」及「歌唱組」,其中「舞蹈組」的善鈞率先帶來偶像蔡依林的〈甜秘密〉;孟維以從小學習的國標舞作為開場,俐落的舞姿驚艷眾人,緊接著畫風一轉,他將街舞融合至演出讓人眼睛一亮,孟維也分享演出時,有讓他有重回高中時光的感覺;蔡朕則帶來〈Money〉,他分享過去跳這首歌並在社群分享時,獲得許多粉絲的歡迎,趁著演唱會特別帶來完整版;而藍弟則驚喜邀請到姐姐「藍妹」同台,兩人演出Dawn & 泫雅的〈Ping Pong〉,挑戰新的舞風跟形象,藍弟提到:「這次姐姐的服裝是由媽媽親自手工完成的,藍媽真的是萬能媽咪!」

「歌唱組」由明德打頭陣自彈自唱帶來〈當我望著你〉送給一路上的夥伴們;Nelson則驚喜帶來組曲〈Love Yourself〉、〈Feel Special〉、〈明年今日〉、〈閣愛你一擺〉,歌曲語言橫跨華語、粵語、韓語及台語,讓人印象深刻!其中〈Feel Special〉是他特別要獻給「邱比特」們的歌,感謝他們讓自己感覺是特別的存在;粵、台語則是他特別獻給在場遠從馬來西亞飛來看他表演的家人;學文同樣帶來組曲演出〈Scars to your beautiful〉、〈獨白〉及〈我被冷風強吻了〉,清透嗓音不負為VERA的歌唱擔當,最後他更以現代舞結尾令人驚喜不已!壓軸的巴比率領六位舞者,表演組曲〈最靠近太陽的地方〉、〈你說的都對〉、全新自創曲〈醒〉、〈Bad Boy〉以及〈Under The Influence〉,連舞帶唱近8分鐘演出,展現全才實力。

令人驚喜的是,VENUS昨更無預警與昔日在《原子少年》中的戰友土星同台演出,在串燒舞曲段落,土星成員驚喜現身一起唱跳〈藍寶堅尼〉,兩團也在台上展現十足的革命情感。而昨晚演出尾聲,VERA及VENUS也逐一分享心得,希望自己實踐夢想的同時,也能帶給粉絲們力量!最後,常互虧彼此都很愛哭的VERA也笑說:「今天都有把眼淚忍住!」並且約定未來要和邱比特們一起走向更大舞台!也向粉絲們相約明天第二場演唱會見。