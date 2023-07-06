VENUS、VERA與土星驚喜同台。（踢帕娛樂提供）

自《原子少年》出道的VERA，7月5日、6日一連兩在Zepp New Taipei舉行《VENUSERA》2023台北演唱會。除了演出專輯新歌及重新改編曲目、舞蹈；VERA及VENUS也各自帶來才藝演出，包括藍弟、孟維、蔡朕、善鈞展現苦練多時的舞蹈。面對連兩日的演出，VERA信心滿滿表示：「絕對會帶給大家最難忘的兩天，因為沒有VERA駕馭不了的舞台！」

VERA繼2022年底推出出道首張專輯《VENUSERA》，時隔半年舉辦《VENUSERA》2023台北演唱會。VERA為了演唱會從節目規劃到才藝表演皆使出渾身解數，希望帶給支持著他們的「邱比特」前所未有的驚喜。

昨一開場，他們即以〈VERA〉揭開演唱會序幕，更帶來〈Hot Like Sun〉，旋即引爆全場氣氛。緊接著VENUS也驚喜將〈怎麼會〉及〈Believe In Me〉編曲重新改編為抒情版，全然不同於原版的氛圍，足見VERA的用心，蔡朕也在演唱後分享：「這些歌藏了我們一路以來的故事；還記得在唱〈Believe In Me〉時，一度擔心無法進總決賽，結果我們拿了第一名！」

昨晚現場歌迷除了來自北中南各地，更有來自馬來西亞的粉絲，看到大家如此相挺，VERA相當感動，感性表示：「常聽到邱比特們說我們給你們很大的力量，但給我們最大力量的人是你們！」一席話也讓在場粉絲感動落淚。

VERA及VENUS也驚喜帶來solo表演，更分為「舞蹈組」及「歌唱組」，其中「舞蹈組」的善鈞率先帶來偶像蔡依林的〈甜秘密〉；孟維以從小學習的國標舞作為開場，俐落的舞姿驚艷眾人，緊接著畫風一轉，他將街舞融合至演出讓人眼睛一亮，孟維也分享演出時，有讓他有重回高中時光的感覺；蔡朕則帶來〈Money〉，他分享過去跳這首歌並在社群分享時，獲得許多粉絲的歡迎，趁著演唱會特別帶來完整版；而藍弟則驚喜邀請到姐姐「藍妹」同台，兩人演出Dawn ＆ 泫雅的〈Ping Pong〉，挑戰新的舞風跟形象，藍弟提到：「這次姐姐的服裝是由媽媽親自手工完成的，藍媽真的是萬能媽咪！」

「歌唱組」由明德打頭陣自彈自唱帶來〈當我望著你〉送給一路上的夥伴們；Nelson則驚喜帶來組曲〈Love Yourself〉、〈Feel Special〉、〈明年今日〉、〈閣愛你一擺〉，歌曲語言橫跨華語、粵語、韓語及台語，讓人印象深刻！其中〈Feel Special〉是他特別要獻給「邱比特」們的歌，感謝他們讓自己感覺是特別的存在；粵、台語則是他特別獻給在場遠從馬來西亞飛來看他表演的家人；學文同樣帶來組曲演出〈Scars to your beautiful〉、〈獨白〉及〈我被冷風強吻了〉，清透嗓音不負為VERA的歌唱擔當，最後他更以現代舞結尾令人驚喜不已！壓軸的巴比率領六位舞者，表演組曲〈最靠近太陽的地方〉、〈你說的都對〉、全新自創曲〈醒〉、〈Bad Boy〉以及〈Under The Influence〉，連舞帶唱近8分鐘演出，展現全才實力。

令人驚喜的是，VENUS昨更無預警與昔日在《原子少年》中的戰友土星同台演出，在串燒舞曲段落，土星成員驚喜現身一起唱跳〈藍寶堅尼〉，兩團也在台上展現十足的革命情感。而昨晚演出尾聲，VERA及VENUS也逐一分享心得，希望自己實踐夢想的同時，也能帶給粉絲們力量！最後，常互虧彼此都很愛哭的VERA也笑說：「今天都有把眼淚忍住！」並且約定未來要和邱比特們一起走向更大舞台！也向粉絲們相約明天第二場演唱會見。