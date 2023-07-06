日本「氣球葬禮」備受關注！日本一家提供「氣球葬禮」服務的公司「Balloon Kobo」，會在遺體火化後將骨灰裝進氣球送上高空，再讓氣球自然爆炸，死者的骨灰最後會在空中散落。這項葬禮服務引發外媒關注，也揭示了日本步入超老齡化社會後的社會現象。

據韓國《朝鮮日報》周二（4日）發布題為《無人祭奠，無地可葬，日本惊現氣球葬禮》的文章，報導提到，近期舉行「氣球葬禮」的日本人持續增加，僅預約人數就超過百人，費用一般為24萬日元（約新台幣5.2萬元）。

英國《經濟學人》雜誌刊文介紹日本「氣球葬禮」稱，「近來早早進入超老齡化社會的日本死亡人數激增，因而對更具創意的葬禮需求不斷增加。這是無人祭奠，無地可葬導致的現象。」《朝鮮日報》指出，平均壽命長、生育率低的日本早在2006年就進入超老齡化社會。去年，日本死亡人數超過150萬人，創二戰以來最高值。日本厚生勞動省推測，日本2040年死亡人數將達到168萬人。

基於每天有4300人死亡，日本一直飽受喪葬設施不足的困擾。以東京都為例，每10萬人對應的火葬場數只有0.19家。因死亡人數增加，在火葬前沒有合適的地方安置屍體，日本甚至出現了「屍體酒店」等設施，每天支付7500至10000日元，讓屍體可以安置於此直至火葬。

種種現象，讓日本人對死亡和葬禮的認知發生了改變。日本的傳統喪葬法，會在死者屍體火化後，將骨灰安置在骨灰盒中，再為其設立墓碑。葬禮多採用佛教式，並由長子承擔寺廟管理費。

在過去，日本人認為，火化後的骨灰撒入山間或大海是有悖法度的。但自20世紀90年代後，隨著生育率驟降，獨生子女家庭增加、平均壽命延長，現在不少離世老人的子女自己也是「老年人」，操辦完整的葬禮流程需要投入大量時間和精力，對「老年人」而言並不容易。再加上，隨著後代放棄管理的墓地增加，僅2020年一年日本就關閉了12萬座墳墓。

綜合上述原因，人們對「簡單但不失禮節的葬禮」需求大增，用植樹代替墓碑的樹葬場也開始增多。與「氣球葬禮」一樣，擺脫傳統習俗的「與自然相伴的葬禮」開始在全日本流行起來。 《經濟學人》報導稱，「因墓地空間不足導致價格上漲，操辦葬禮、管理墓地和祭奠故人的親屬變少，日本的喪葬禮儀正在發生變化。」