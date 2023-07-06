台南市前議長郭信良疑涉土地重劃案遭搜索，傳出檢調查到安南區佃西自辦市地重劃案與其有相關金流，但也有一說是指向安南區草湖寮「商60」市地重劃區，檢方則三緘其口。國民黨台南市議員蔡育輝更爆出「陰謀論」，直指民進黨目的是把郭信良鬥到無法爭取議長寶座，連帶影響下屆有意爭取市長寶座的陳亭妃，強調政治鬥爭讓人聯想的就是牽動下屆市長、議長布局。

蔡育輝說，他個人認為，檢調針對郭信良搜索是政治鬥爭，而且牽動的是下一屆市長、議長布局，畢竟，郭信良是最可能與民進黨新潮流派系相抗衡的人，而郭信良也猶如是敵對陣營眼中的一根刺。

針對郭信良遭檢調搜索，台南市議會民進黨團幹事長蔡筱薇則表示，黨團尊重檢調辦案、司法調查，如有不法情事，盼毋枉毋縱，也呼籲郭信良議員配合檢方查明真相，以昭公信。蔡筱薇說，檢調是獨立機關，相信只要有任何不法情事，不管什麼黨派都應該積極介入偵辦到底，絕對不能受政治力影響，選擇性辦案。