彰化縣大村國小合唱團比賽演唱「五月天」樂團的知名勵志歌曲「知足」，清新嗓音讓人陶醉，並引起We Are Singing音樂協會主辦人Mr. Petrovic的注意，於去年底邀請該校合唱團到波蘭參加國際合唱大賽。經數月募款後，大村國小合唱團已籌得出國經費，本月14日將前進波蘭，為台灣爭光。

校方指出，2022年11月間，We Are Singing音樂協會主辦人Mr. Petrovic透過Youtube聽到了該校合唱團演唱「知足」的比賽影片，特地打視訊電話，邀請該校合唱團前往波蘭參加「2023 Victoria Cracow International Choral Competition波蘭克拉克夫國際合唱大賽」。

經數月募款，大村國小獲彰縣府補助20萬、大村鄉公所25萬、禹昌國際企業50萬、彰盛福盛工業20萬、全營工業15萬、賴銘堂15萬、蘇明玲40萬、丁光簡單文教基金會10萬、瑞技實業10萬，以及眾多大村國小校友、朋友們的熱情捐贈之下，合唱團33個參賽團員即將要在7月14日前進波蘭。

在出國參賽前夕，大村國小合唱團今天到大村鄉公所高歌，與鄉親分享高亢美妙的歌聲，並讓鄉親知道「大村囡仔要出國比賽了！」

校方表示，該校合唱團赴波蘭參賽曲目準備3首，第一首為國語「知足」、第二首為客語「月光華華」、第三首由大村國小林義凱老師作詞作曲的「大庄囝仔愛唱歌」。大村國小並不是原住民鄉鎮學校，為這次參賽特地自行作曲，要將大村在地特色傳唱至國際！

大村國小合唱團成立至今23年，由該校主任魏相英、老師林義凱共同指導，23年來獲獎無數，近兩年更是榮獲全國客語鄉土特優、同聲合唱特優殊榮，這次將由校長江淑芳帶隊，前進國際，並要唱著大村鄉的歌曲，唱著屬於台灣的歌曲，在波蘭的國際比賽舞台上發光發熱。