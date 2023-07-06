基隆市政府6日上午表示，將自今年9月起試辦城市代客泊車服務，民眾只要把車子開到基隆廟口，就有專人為民眾將車子停放到市府指定的停車場，免除民眾來到基隆還要找車位、等車位的困擾。

謝國樑表示，基隆市每到連續假日，總會有許多外地遊客來到基隆。為提升旅客的觀光體驗及消費意願，將自今年9月起，與台灣大車隊合作，推出全台首創的「城市代客泊車」服務。

謝國樑強調，對外地遊客來說，來基隆遊玩時找尋停車位是個問題，為了提升基隆市的景氣，「城市代客泊車」服務若在廟口商圈試辦成功，也希望拓展到正濱漁港、國門廣場、海洋廣場等觀光地點。

在今年9月到明年2月試營運期間，市府、代駕團隊也與廟口商圈、金銀珠寶公會合作，提供消費者更多元的消費優惠及折扣。試營運期間的服務時間自周六的中午12時到晚間8時，周日中午12時到晚間6時。國定假日則比照周六的服務時間。初步費用為每次300元。

謝國樑說，其實「城市代客泊車」雖然在台灣是首創，但在美國，洛杉磯的比佛利山就有公辦的代客泊車服務。而且他也曾實際使用過，對其印象深刻。同時，市府也正在規畫，若旅客在基隆消費到一定額度，也可以逆向或減免代客泊車的服務費用，促進旅客在基隆消費的意願。

台灣大車隊指出，該公司的服務人員都經過嚴格的篩選，不僅具備職業駕照、良民證及無肇事紀錄等，同時也必須經過完整專業訓練。另一方面，為保障遊客的愛車，該公司也提供泊車服務保險，讓民眾有更好的旅遊體驗。