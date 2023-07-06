Client SSD方面，雖然預期第三季筆電出貨量將緩步回升，但仍難扭轉SSD供過於求的態勢。由於部分供應商認為主要客戶需求不佳，整體拉貨動能疲弱，為達成出貨目標而傾向以積極定價爭取客戶訂單，此將帶給其他原廠壓力，故預估第三季Client SSD均價將季跌8~13%。

Enterprise SSD方面，由於大陸訂單在政府機構及電信業者標案陸續釋出，加上二線電商及網路服務商備貨動能轉好，有機會帶動第三季Enterprise SSD對伺服器新平台的出貨量，進一步刺激Enterprise SSD採購需求成長。由於各家供應商NAND Flash產品營收仍處於虧損，在NAND Flash價格已低於現金成本的情況下，議價幅度逐漸縮小，但預期減產效益會在下半年逐漸顯現，因此預估第三季Enterprise SSD均價跌幅將收斂至5~10%。

eMMC方面，目前需求仍疲弱，其中小容量eMMC在第二季因原廠積極降價，幾乎已無跌價空間，故供應商停止削價競爭，預期第三季小容量eMMC價格將持平；大容量eMMC方面，若屬於工控及Chromebook應用，因客戶用量較少，原廠議價能力較強，價格有機會呈現持平，然由於多數大容量eMMC仍是由智慧型手機OEM採買，價格走勢仍會與同容量UFS大致相同，預期仍有下跌可能。

UFS方面，第三季智慧型手機OEM欲利用價格來到相對低點，將零組件庫存提升至安全水位，預期對UFS的採購動能將緩步增強，不過下半年UFS需求應僅有季節性拉貨及新機發表小幅帶動，整體出貨仍可能不如預期。由於採購需求無法有效放大，加上第二季結算價格跌幅有部分需認列至第三季，因此預估第三季UFS合約均價跌幅仍有約8~13%。

NAND Flash Wafer方面，預期原廠庫存壓力將在第三季趨緩，報價態度強勢，第三季合約價有相當高的機率落底反彈，此將刺激買方採購意願，加上年底旺季前的預先備貨，預期對NAND Flash Wafer的需求會漸增，有望加速供需平衡，讓價格漲勢延續。第三季在原廠報價的強勢態度下，預估NAND Flash Wafer均價有望季增0~5%。