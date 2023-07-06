北市工地鷹架倒塌壓垮機車、電纜。（警方提供）

怪風狂襲！ 吹倒北市工地鷹架，壓垮機車、扯斷第四台電纜。

北市晉江街某大樓工地鷹架，4日下午遭怪風強襲吹垮，掉落壓倒附近的機車及第四台電纜線，所幸當時附近無人經過，中正二警方獲報後封鎖周遭道路，並通知相關人員前往清理，意外並未造成人員受傷。

警方指出，晉江街某新建大樓4日下午5時施工時，突然遇到怪風吹襲，外圍鷹架登時倒塌，所幸墜落處附近當時沒有行人，壓倒1部重型機車並扯斷第四台業者的電纜線。

廈門所警方獲報到場後立刻封鎖現場，施工單位的工地主任表示，因周邊住戶有曬衣需求，曾向建商反應，衣服會被施工的塵土弄髒，所以他們加高鷹架，以防止灰石散落，但加高的鷹架無法承受加高重量，又突然遇到強風，才會導致意外發生。

警方隨後要求工地人員清理現場，1小時內恢復周遭道路通行，另連繫車主及第四台業者，與工地進行相關賠償，北市府也派員前往了解狀況。

中正二分局呼籲，民眾如遇大雨或風勢過大時節，行經路段見有路樹倒塌或道路障礙物出現，可立即向警消求助，警方第一時間除進行交通管制外，並協助通報相關單位排除狀況，共同維護用路人安全、維持道路交通安全及順暢。