汽車產能在疫情期間因晶片和原料供應短缺而大受打擊，這使車廠當時無力因應需求增長的情況。

隨著供應鏈打結逐漸紓緩，車廠急於提高先前流失的產能。Cox Automotive首席經濟學家Jonathan Smoke指出，「就業市場依舊穩健，因此消費者買車熱絡。」

豐田汽車北美事業公布4到6月該季在美銷售56萬8,962輛，成長7.13％，相較於美國車廠，這家日本汽車巨擘面臨無法及時交車給經銷商的挑戰。通用在美銷售增長近19％至69萬1,978輛，持續超越豐田成為市場龍頭。