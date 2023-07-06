台中市政府數位治理局與中興大學資通暨個資安全產學聯盟攜手合作，今天在台中舉辦「雙軸轉型下的資安治理」論壇，邀請主辦2023台灣資安大會的 iThome電週文化總編輯吳其勳演講。（台中市政府提供／張亦惠台中傳真）

科技發展日新月異，資安更顯重要，台中市政府數位治理局與中興大學資通暨個資安全產學聯盟攜手合作，今天在台中舉辦「雙軸轉型下的資安治理」論壇，台中市數位局長林谷隆表示，今天論壇匯聚中央機關資訊專家、中台灣區域治理平台夥伴，透過經驗分享與交流、資訊人才腦力激盪，攜手合作鞏固資安。

「雙軸轉型下的資安治理」論壇邀請主辦2023台灣資安大會的 iThome電週文化總編輯吳其勳演講，以「資安數位治理趨勢」為題，分享從iThome2023CIO暨資安大調查到台灣最新數位政策與資安威脅與挑戰，精誠軟體服務、台灣微軟、VMware等資訊產業龍頭，也分享最新資安規範與科技應用。

林谷隆表示，很榮幸能與中興大學資通暨個資安全產學聯盟合作，邀請資訊專家齊聚在台中，一同分享最新的資安趨勢。數位局去年成立以來，致力推動「智慧治理」及「推廣應用」等目標，除積極完善開放資料平台和場域驗證機制，攜手民間創意促成公私協力。

林谷隆強調，數位局已透過中台灣區域治理平台提案，將資安人才培育與交流作為平台共同推動目標，獲得平台縣市長支持，區域資安合作的構思也受到中央數位發展部的肯定。論壇參加者中就有近4成是中央機關的資訊人員、近2成是中台灣區域治理平台的縣市成員夥伴，可見「資安就是國安」，在此共同理念下，歡迎大家與台中市一起研議優化資訊政策，進行資安技術交流。

中興大學資通暨個資安全技術與服務產學聯盟主持人林詠章教授表示，台中市數位局攜手中台灣區域治理平台推動資安聯防工作，是很務實又值得肯定的做法，期許未來台中灣可以成立「資安長聯盟」，從縣市政府與產官學研合作，近一步擴大到納入私部門，協助中台灣蓬勃發展的產業界鞏固資安，將資安防護做得更徹底、更完善。