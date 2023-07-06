看牙總是要回診很多次，讓不少人嫌麻煩，一名網友日前預約看牙醫，看診當天醫師只簡單看一下，就說要約下次治療，不懂一次看到好不行嗎？引起許多網友共鳴，還有人抱怨為了拔牙回診4次。對此，有內行人表示，這和牙醫採預約制有關，醫生必須先檢查做出判斷，但又不能影響後面的病人，所以治療才會排下次。

原PO日前在PTT發文，好不容易預約到看牙，但看診當天醫師只簡單看一下，甚至沒做處置，就直接預約下禮拜治療時間，有時更久，還得等到下個月，必須跑好多趟，抱怨「難道根管治療要看農民曆黃道吉日？」

文章PO出後，掀起網友熱議，不少人指出是因為預約的病人太多，或是想賺掛號費，「超過分，超痛的時候這樣搞我」、「因為你沒預約不會留很多時間幫你冶療」、「排過3-4個小時現場，結果他叫我3-4個月後再去根管治療，隨便找個其他小蛀牙補了就叫我滾，想處理的那顆完全沒動」、「因為太痛無法等預約，直接去生意不好的老診所，醫生跟護士現場討論可以申請那些項目，明明沒什麼人，一樣約下次」；還有更誇張的「有次拔一顆牙，第一次說你這顆可能要拔、第二次照X光、第三次拔牙、第四次檢查，拔顆牙看了四次，超扯」。

不過有內行人解釋，牙科是預約制，治療太久會影響到下個預約的人，第二是依病人狀況及病情需要，得分次做，「15分鐘基本上就是拍X光片診斷，或頂多洗牙的時間，確立診斷之後基本上才開始做治療，看所需要的治療要多少時間之後幫你留下來」、「會這樣預約，是為了先幫大家都做出診斷，基本30分鐘或根管60分鐘處理不完，那就是下次」。