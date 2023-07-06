立法委員萬美玲昨率隊，帶領市議員錢龍、市議員牛煦庭一起和先趨科公司及環保局現場會勘。（市議員錢龍提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市蘆竹區海湖里先趨科公司因處理廚餘散發惡臭，當地民眾抗議不斷，該公司距離海湖國小僅2分鐘車程，校方直呼「酸臭味讓孩子不願意去操場玩」。對此環保局回應，先趨科將從7日起自主停工，已要求該公司暑假前需完成改善作業。

為防範非洲豬瘟，中央下令從2021年9月起禁止廚餘養豬，桃園市環保局協調位於蘆竹海湖里的先趨科公司緊急代為處理，先趨科公司開始試營運後，於2022年5月取得營運許可，但從試營運起周遭住戶便開始聞到惡臭味不斷，附近住戶、里長們更曾集結百人赴公司拉白布條抗議。

當時廠方曾坦言人力設備未完全到位，並且承諾臭味還沒改善前不會再運轉。由於近期天氣炎熱，惡臭味越發濃烈，立法委員萬美玲昨率隊，帶領市議員錢龍、市議員牛煦庭一起和先趨科公司及環保局現場會勘、討論後續的改善措施及期程。

對此環保局回應，先趨科公司承諾於7日自主停工，將在暑假期間展開改善工程作業，要求公司需要在海湖國小開學前完成，還給當地民眾舒適的生活空間與空氣品質。