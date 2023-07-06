藝人李玟5日驚傳輕生離世，家人發文證實死訊，李玟是在2日因憂鬱症輕生，經多日治療搶救後仍與世長辭，享年48歲。李玟的好友提到，李玟原預計要在7月與老公Bruce正式辦理離婚手續，但李玟太癡情不願意面對，選擇在離婚前結束生命。

根據《ETtoday星光雲》報導，好友透露李玟本預定7月辦離婚，但太愛了，無法辦完最後手續，因此可能心理影響生理，才導致憂鬱症及乳癌一次爆發。

二姊李思林表示，家屬正在計畫幫李玟辦追思會，可能會是依佛教禮俗辦葬禮，但李玟不是病死，按照香港政府規定須解剖，因此告別式時間未能確定；至於老公Bruce Rockowitz在李玟輕生隔天便緊急返回香港。

事實上，李玟與Bruce是在2003年一個CHANEL派對上認識，雖Bruce有段婚姻還有兩個女兒，但李玟完全不介意，更將她們視如己出，且原不會煮飯的她，還為此學下廚，最終兩人交往8年後，於2011年10月27日、28日在香港舉辦世紀婚禮。

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