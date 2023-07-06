網路媒體公布六都市長就任半年最新民調，桃園市長張善政獲得過半市民肯定，在前後任市長對比下，僅小輸執政8年的鄭文燦5％，藍營人士指出，台南市長黃偉哲大輸賴清德逾31％，除顯示賴清德在本命區堅若磐石，也突顯鄭文燦雖位居副閣揆高位，仍掌握高曝光度和資源，但在桃園的優勢已快要被才執政半年的張善政追上。

張善政施政滿意度達50.34％，衝到六都第三名，僅次於高雄市長陳其邁與台中市長盧秀燕，且張善政的施政滿意度也是北三都最高，婦幼政策更獲得超過7成市民肯定。值得注意的是，新任的張善政滿意度一舉超越新北市長侯友宜、台南市長黃偉哲2位連任首長，也是過去比較少見的情況。

根據這份民調結果，從政策面來看，張善政在半年內落實選舉時提出的婦幼政見，包括生育津貼多一胎多一萬、國中小免費營養午餐等，分別獲得72.32％與71.78％的支持度。

另外，這份民調詢問受訪民眾對於前後任市長的滿意度，鄭文燦獲得47.58％滿意度，張善政則獲得41.71％，兩人僅相差5.87％。

藍營地方人士指出，雖然張善政滿意度微幅落後，但鄭文燦完整執政8年且藍綠通吃，卸任後仍位居行政院副院長高位，曝光度與手中資源相較於擔任桃園市長時有過之而無不及；而張善政上任僅半年，滿意度雖微幅落後「現任行政院副院長」，不可避免仍會被綠營人士做文章，但也已無法忽視張善政與其團隊的執政能力。

他也提到，這份民調有另一個值得玩味的觀察，前台南市長賴清德和鄭文燦是目前民進黨兩個太陽，現任台南市長黃偉哲，卻在對比賴清德的滿意度上，大幅落後超過3成1，意味在地方的優勢，賴清德確實強大許多，而鄭文燦在本命區桃園的地方優勢，顯然比不上賴清德在台南的堅固，僅僅半年，在桃園的優勢就已經快要被張善政追上。

除此之外，細究這份民調也會發現，張善政提出的政策支持度雖高，但並未完全反映在整體支持度上，顯示部分市民仍受到政黨對抗的影響，或許也與總統大選熱度逐漸升溫有關。

桃園市政府新聞處長羅楚東表示，各類民調都是市府團隊的重要參考，張善政上任半年以來，推出許多受到市民肯定的政策，像是代理教師全年聘期、擴大肺癌早期篩檢、1200通勤月票與近期打擊噪音的「靜桃專案」等，都是在極短的時間內提出具體的作法。市府仍有許多政策的效果尚未完全發酵，相信很快就能獲得更多市民朋友的肯定。