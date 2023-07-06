青割玉米素有「芻料之王」之稱，以青割玉米做成的青貯料或青飼料是嗜口性佳且營養價值豐富的芻料，用來飼養產乳期的乳牛可提高泌乳量及乳脂率。農業試驗所育成之新品種「青割玉米台農8號」，營養價值高，具有抗銹病、中熟性、抗倒伏及高產等特性，種苗改良繁殖場已推廣給各地青割玉米栽培農民試種。

根據推廣資料顯示，台灣青割玉米選用品種大多以採收籽粒的硬質玉米兼作為青割使用，每公頃鮮草產量約30-40公噸，產量偏低；新品種「青割玉米台農8號」生育強健，每公頃產量可達50公噸，且比常用品種能提早1個月採收，此外，籽粒產量約每公頃7公噸，可兼作硬質玉米使用，適合密植及機械採收，是值得推廣的青貯料用品種。

種苗場表示，種苗場於2022年取得「青割玉米台農8號」品種授權，並於該年春作與秋作兩期作進行親本種子繁殖與試採種，採種田栽培管理依據自訂硬質玉米採種田栽培管理要點辦理，植株生育期間進行花期調查，以建立新品種「青割玉米台農8號」採種制度。

種苗場指出，2022年春作與秋作分別生產「青割玉米臺農8號」雜交一代種子2公頃和24公頃，秋作無受霜害的平均種子產量每公頃約2192公斤，春秋兩期作合計生產雜交一代種子達3萬7510公斤，可供應1875公頃面積種植使用，種苗場已推廣給各地青割玉米栽培農民試種，期待可增加青割玉米種植面積與冬季青貯飼料的多元選擇。