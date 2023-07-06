新北捷運局推動汐止東湖線，今（6）日辦理「捷運汐止東湖線工程採購案公開閱覽廠商說明會暨廉政平台宣示成立」活動，宣布汐東線工程採購最快可於7月上網公告，新北市也透過檢、調、廉及民間組織共同組成廉政平台，展現新北市辦理採購案公平、公正、公開決心。

今天活動由新北市副市長陳純敬副主持，邀請廉政署、新北地檢署、調查局新北市調處、台灣透明組織協會、新北市政風處出席，對外宣示成立「捷運汐止東湖線工程採購廉政平台」，凝聚反貪意識，嚇阻外在不當勢力介入，降低重大工程建設廉政風險。

陳純敬副表示，汐東線工程採購廉政平台成立後，將從「跨域合作」、「公私協力」、「行政透明」、「全民監督」及「風險控管」等五大方向推動，建立跨域合作監督機制，以公私協力共同處理爭議問題及消弭潛在風險，秉持行政透明精神，適時公開資訊，提升全民監督可及性，強化風險控管，健全採購秩序。

捷運局表示，未來汐東線將與基隆捷運及民生線整合一車到底，號誌系統基本設計採用與捷運環狀線及三鶯線相同，以及符合國際規範的移動區間通訊式列車控制技術；為落實鐵道產業國產化，採用低底盤車輛及架空電車線，另自動化配有隨車員的自動駕駛系統，且具列車自動運轉、列車自動防護系統、列車自動監督系統等功能，為中運量自動駕駛捷運系統。

此外，捷運局辦理「捷運汐止東湖線統包工程」公開閱覽廠商說明會，預計於7月7日起進行為期7天的招標文件公開閱覽，讓有興趣的營建廠商能充分了解工程合約內容。待中央核定汐東線基本設計工程經費後，預計7月底可上網公告招標，朝2032年完工目標努力。