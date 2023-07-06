頭份市農會2023夏季東方美人茶比賽5、6日登場，銅鑼鄉韓順雄茶園拿下特等獎。（謝明俊攝）

頭份市農會2023夏季東方美人茶比賽5、6日登場，銅鑼鄉韓順雄茶園拿下特等獎。（謝明俊攝）

頭份市農會2023年夏季東方美人茶比賽，再度上演苗栗縣東方美人茶南北雙雄大戰，銅鑼鄉韓順雄與頭份市鄧國權兩大茶園，這次再度出現激烈競爭，結果韓順雄茶園技高一籌奪下特等獎，鄧國權以些微差距拿下第2名的「頭等1」兩家茶幾乎不分軒輊，茶改場評審經過再三品評後才決定勝出者。

苗栗縣茶農對於東方美人茶種植、製作技術講究，已到了出神入化的境界，除了天候乾濕、小綠葉蟬「著顏」等客觀自然因素影響外，每家茶園製茶都有獨家秘步，甚至有人形容每天採摘茶葉時的溫度濕度不同，都會有不同製作技巧及注意事項，要做出冠軍茶就必須得注意所有細節，完美的搭配下才有最高品質的的東方人茶出線。

頭份市農會2023夏季東方美人茶比賽5、6日登場，銅鑼鄉韓順雄茶園拿下特等獎。（謝明俊攝）

頭份市農會所舉辦的東方美人茶比賽，一年比賽夏、冬2次，夏季的東方美人茶因氣候較為溫濕，適合小綠蟬繁殖，「著顏」的狀況會比較好，所以一般夏季東方美人茶的品質較佳。

頭份市農會2023夏季東方美人茶比賽5、6日登場，龍潭茶改場課長林美珠與研究員邱喬嵩經過2天辛苦評審才選出冠軍茶（謝明俊攝）

頭份市農會2023夏季東方美人茶比賽5、6日登場，龍潭茶改場課長林美珠與研究員邱喬嵩再三品評才選出冠軍茶（謝明俊攝）

擔任今年頭份夏季東方美茶比賽評審的龍潭茶改場課長林美珠表示，今年3、4月間的氣候較為乾旱，讓茶葉生長情況非常好，4月底至5月間的降雨，適時提供茶葉生長所需，也讓小綠葉蟬「著顏」情況非常好，因此，今年比賽競爭相當激烈，茶葉的香氣、適口度都非常好。林美珠與同為評審的茶改場研究員邱喬嵩在最後決賽，就再三品評冠亞軍茶，最後才決定了1、2名。

今年的比賽，銅鑼鄉的韓順雄茶園，以些微差距搶下特等獎，以及頭2、頭3等3大獎項，頭份鄧國權茶園則拿下頭1，另外，青農返鄉種茶的銅鑼鄉茶農曾郁芳姐妹也首度進入頭等行列，年輕茶農的表現讓人寄予厚望。