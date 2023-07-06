拜登撤軍，阿富汗政權崩潰時，民進黨前立委林濁水說，蔡英文沉默幾天後說台灣唯一的選項就是靠自己保護。這讓人很驚奇-居然用這種口氣回應四處泛濫的疑美論- 在肯定疑美有理嗎？台灣疑美論未解，國際更添「疑台論」，而且所疑不只對國民黨，也包括民進黨政府台灣人能不嚴肅面對？

林濁水今在臉書上指出，更令人驚奇的是，這樣說後，兵役問題卻一再推遲不處理，好不容易處理了，現在，華爾街日報質疑為什麼台灣近年提高國防預算，軍費卻只占GDP比例2.4％；而美國高於3％，波蘭為4％，以色列達約5％。還質疑國軍專業素質與士氣特別令人憂心。

林濁水說，美國空軍中將、智庫密契爾航太研究所所長德普圖拉直言：「台灣人如果不願全心全意守護他們的島嶼與人民，美國不會為台灣犧牲自己的子女」。台灣疑美論未解，國際更添「疑台論」，而且所疑不只對國民黨，也包括民進黨政府台灣人能不嚴肅面對？