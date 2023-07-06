搶攻抗日消暑商機，德商foodpanda集合美食外送、生鮮雜貨及pandamart熊貓超市展開抗暑大作戰，全面網羅食品、生活用品、個人護理等全方位消暑商品，標榜超豐富優惠讓民眾從裡到外透心涼。

pandamart熊貓超市祭出「夏季購物節」，7月15日至7月16日釋出抗暑限定75折優惠碼、熱門手搖飲品牌消費滿額79折、精選百件防曬商品最低5折起，炎炎夏日不想出門，foodpanda一「鍵」外送清涼。

氣溫狂飆，踏出門就融化！foodpanda公開「嗜冰族」數據，統計全台最常使用foodpanda生鮮雜貨購買冰品的縣市，結果顯示冠軍是離島金門、北部地區的基隆與新北市，則位居第二與第三名，四季如夏的高雄、台南、屏東反而是倒數3名，顛覆既有的想像。

foodpanda觀察到消費者對冰品種類也有明顯偏好，大多數消費者認為，加入奶類質地鬆軟的雪糕好入口且口味多元，拿下人氣冰品冠軍。第二名由濃郁的冰淇淋拿下，經典絲滑、入口即化的口感成為心頭好；冰棒則位居第三，清爽又方便拿取，也有死忠擁護者。

foodpanda步公開冰品熱銷榜單，前三名由古早味霸佔，包括義美紅豆牛奶冰、義美紅豆粉粿牛奶冰以及小美冰淇淋，濃郁的紅豆和香滑的牛奶完美結合，勾起了無數人的童年記憶。而韓系冰品近年來異軍突起，韓國樂天可可脆皮香草雪糕佔據榜單一席之地。水果系列亦深受消費者喜愛，因此pandamart熊貓超市也推出冰品加水果的絕妙搭配，包含芒果煉乳雪糕加愛文芒果酸甜風味的「好芒組合」，哈密瓜蘇打加哈密瓜香脆口感的「哈哈組合」，滿滿台灣味與夏日結合，成為必買品項。特殊口味如榴槤以及桑葚醋有著一群狂熱粉絲，也擠進熱銷榜單內。

pandamart熊貓超市推出「夏季購物節」，7月15日至7月16日百件夏日商品7折起，滿649元輸入優惠碼【買一夏涼快】再享75折優惠；即日起至7月31日止，買4 件指定冰品即贈限量胖胖達保冷袋，還有期間限定「冰果組合」。

foodpanda並推出珍奶季，於指定店家消費滿250元，輸入優惠碼【喝一夏珍奶】可享79折優惠。另外，也針對珍煮丹、茶湯會、萬波島嶼紅茶、七盞茶等人氣手搖飲品店獨家加碼，滿額輸入優惠碼可享79折優惠。

foodpanda精選百件防曬商品最低5 折起，其中THE BODY SHOP全館85折、屈臣氏AHC零死角純物理清爽防曬棒5折優惠、康是美DR.WU全日保濕防曬乳買一送一。