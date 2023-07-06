在多年來針對英國精銳的空勤特種部隊（SAS）涉嫌非法殺戮的多項報導後，英國國防部首次證實，該特種部隊正處於有關阿富汗戰爭罪調查的中心。

據《BBC》周三（5日）報導，英國國防部放棄了限制提及特種部隊涉嫌參與阿富汗戰爭罪行的努力。在有關阿富汗問題的獨立調查聽證會之前的一份聲明中，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）表示，「調查現已進入實質性聽證會階段，我可以確認，這些指控與英國特種部隊的行為有關。」

華勒斯表示，特種部隊參與調查是「在調查的特殊情況下」做出的。他說，「除了這一具體的背景之外，這樣的確認不應被視為改變了本屆和歷屆政府的長期立場，即不對英國特種部隊的部署或活動發表評論。」

此前，英國國防部曾辯稱，調查應限制向公眾提供「任何傾向於證實或否認英國特種部隊涉嫌參與待調查行動的證據、文件、文字或段落」。然而，就在7月2日，距離其在調查委員會主席哈登·凱夫大法官（Lord Justice Haddon-Cave）面前陳述案情不到48個小時，國防部律師致信調查委員會，稱該部「建議放棄其申請中的這一部分內容」。 5日的聽證會證實了這一逆轉，意味著英國特種部隊涉嫌參與在阿富汗非法殺戮的證據，可以在調查聽證會上公開討論並公開報導。

《BBC》稱其在一項長期調查中發現的證據曾清楚表明，2010年和2011年在阿富汗執行任務的一支英國空勤特種部隊，在為期6個月的行動中殺害了54名可疑人員。之後，《BBC》的進一步報導揭露了引發英國特種部隊最高層關注的具體案件，其中包括2012年的一次突襲，另一支空勤特種部隊殺害了一對夫妻並導致2名男嬰重傷。

截至目前，英國國防部仍在要求所有參與阿富汗行動的特種部隊人員自動匿名，所有有關行動本身的證人、證詞都在遠離死者家屬和公眾的情況下舉行「閉門聽證會」。國防部律師奧爾特曼（Brian Altman KC）表示，國防部打算維持其「既不確認也不否認」的政策，認為對「特定部隊成員」的識別將對其未來的能力和運營構成風險。