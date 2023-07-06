2022年10月至今，台灣已經發生多起政府及企業的個資外洩事件，高達數千萬筆個資遭洩露、賤售。根據IMPERVA「The IMPERVA Global DDoS Threat Landscape Report 2023」報告，台灣是全球遭受網路層DDoS攻擊第二嚴重的國家，僅次於美國，甚至有高達46％曾被攻擊的企業遭受二次以上的重複攻擊，資安已經成為政府及企業不可忽視的重要課題之一。

MAYO鼎恒提供全方位人資解決方案，包含：招募聘僱、行動出勤管理、薪資結算、員工自助服務等。為能即時監控網路流量及駭客攻擊活動，以確保雲端服務的安全與效率。公司在2022年客戶數量成長44％、續約率達95％，目前客戶總數已超過1300家。這次與Netron網創資訊合作，導入IMPERVA雲端防火牆服務，防止惡意流量、保護敏感資料、及阻止惡意軟體攻擊。

鼎恒執行長簡士評表示，選擇與Netron網創資訊合作，導入Cybersecurity資安工具IMPERVA雲端防火牆服務，除了IMPERVA優越的評比表現以及可提供動靜態加速機制，更看重Netron網創資訊在資安領域的專業與技術能力。導入系統後，讓我們能夠即時監測駭客攻擊活動，並在3秒內阻斷攻擊，提供客戶安全無駭且安心使用的雲端人資服務。

Netron網創資訊是台灣最大的IMPERVA代理商之一，提供全方位的資安服務，不僅針對外部攻擊，還有內部的徵查、分類，或是找出敏感資料，2022年協助客戶扛下90萬次的攻擊。2022年Netron網創資訊增加超過600家客戶簽約合作，兩年總計增加約1650間客戶，金融及製造業比重明顯增加。