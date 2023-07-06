星巴克推出選用以油蠟皮及瘋馬皮的高端皮革製成的「經典女神真皮短夾」與「經典女神真皮零錢包」，給爸爸質感禮物新選擇。（星巴克提供／朱世凱台北傳真）

父親節將至，Nespresso祭出多種咖啡限定優惠，即日起至8月9日止，精選配件75折起，咖啡機與咖啡膠囊的限量組合則是74折起，並推消費滿額贈好禮。

為了歡慶父親節，Nespresso推出全系列熱銷咖啡機優惠3300元起，與多款限量組合優惠，包括輕巧降噪Essenza Mini 咖啡機組合享74折（Essenza Mini限量冰咖啡濃縮組，特價4210元）；輕巧繽紛VERTUO POP咖啡機組合也同時享77折（VERTUO POP限量冰咖啡厚萃組-雲朵白 ／ 午夜黑，特價5400元）。

活動期間，凡購買咖啡機，即贈頂級咖啡體驗組，讓爸爸享受最高品質的咖啡。單一咖啡機加購50顆膠囊，再折300元；指定機型加購奶泡機，最高折1180元。另外，Nespresso質感配件全系列75折起，包括熱銷款式NOMAD大容量冰夏咖啡隨行杯與NOMAD 輕量咖啡隨行杯都在本次夏日好禮賞中。

不論老爸偏好輕焙果香調，或是深焙可可香調，只要購買滿100顆膠囊，即贈咖啡大師製冰盒，數量有限，贈完為止。

星巴克則於即日起推出一系列父親節檔期新品，首推使用在地新鮮芒果，混合生乳奶霜，再夾入一層果凍狀芒果庫利與鬆軟原味戚風蛋糕的「6吋芒果生乳蛋糕」；另有「5吋威士忌提拉米蘇」，夾入瑪斯卡邦乳酪的海綿蛋糕，刷上威士忌咖啡酒糖液，酒香四溢，與醇厚的滑順口感，令人著迷。31日前，買指定父親節蛋糕，享單件9折，兩件(含)以上88折優惠。

今年父親節檔期，星巴克也推出選用以油蠟皮及瘋馬皮的高端皮革製成的「經典女神真皮短夾」與「經典女神真皮零錢包」，每個皮料使用越久越有韻味，從而使手感及光澤度越來越適切溫潤，設計上則以簡約的女神LOGO，搭配品牌英文字樣拉鍊，質感而經典，各款皆附有專屬收納袋及禮盒。