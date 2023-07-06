2024總統大選三黨參選人已大致底定，不過在民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲之間，美國政府最支持誰呢？史丹佛大學胡佛研究院學者祈凱立（Kharis Templeman）4日分析，美國政府是採取中立立場；但若以熟悉程度而言，現階段3個人都比不上總統蔡英文；祈凱立透露，蔡英文在美國被接受的程度是相當罕見的。

祈凱立4日在網路節目《斐姨所思》中提到，以他個人的經驗，蔡英文2015年到史丹佛大學訪談， 與會氛圍非常融洽，而蔡在美國被接受的程度更相當罕見。祈凱立透露，「蔡英文在小型聚會裡談話相當風趣，對議題非常了解，我不認為現在檯面上的三個人（指賴侯柯三位總統參選人）有相同優勢，他們可能有其他優點，但他們更需要依賴幕僚，或是透過訓練及其他方式建立台美關係」。

此外，祈凱立還補充，蔡英文當總統前，曾分別在2011年和2015年前往美國，尤其2015年那次成功在美國政要前面說明了就任後的方向。祈凱立認為，蔡有學到教訓，「知道什麼該說、什麼不該說，以及修正台灣對大陸、跟美國的政策」。

祈凱立分析，柯文哲日前已經進行過訪美行程，在一周內與許多華府要人會面，讓與會者更加了解其觀點。

而在國民黨方面，祈凱立坦言，侯友宜在美國完全沒有知名度，美國政府是一個龐大且鬆散的組織，當然有人熟悉侯友宜跟其政策理念，但這些資訊沒有流傳出來，更重要的是侯在國際沒有知名度，如果有意角逐總統大位，想當下一任總統，侯友宜應該建立和美國決策圈的關係，並且闡述陸、美、台三者之間的關係。

至於賴清德，祈凱立認為，過去這三、四年，因為他先後當過行政院長、副總統等職位，多次出訪確實有助於提升他的國際知名度，以及多了很多和美國公開或私下交流的機會。祈凱立強調，「過境外交很有用」，是建立人脈的重要手段。