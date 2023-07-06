有民眾在通訊軟體被自稱「沈春華老師之助理」的陌生人家好友，聲稱加入投資可獲得8成利潤，民眾不疑有他，陸續交付300多萬元款項給對方，近期又被要求追加77萬元才會出金，民眾突然心生警覺向警方報案，在交付款項時警方立即逮捕車手，全案移請新竹地檢署偵辦。

竹北警分局近日接獲民眾報案稱於通訊軟體群組收到一名自稱為「沈春華老師之助理」的好友邀請，並向其提供某投資APP網址，告知投資獲利僅需給20％，其餘獲利均歸投資者所有，故該民眾不疑有他，陸續匯款及面交共計新台幣300多萬元，近期犯嫌又要求民眾以面交方式支付77萬元才會出金。

竹北分局隨即成立專案小組，請民眾將計就計，約犯嫌至超市交付款項，隨後專案小組至面交地店內、外埋伏，見一男子著全套西裝徒步走進店內，並與民眾攀談，全程蒐證完成後，見時機成熟時，立即衝上前當場壓制面交車手，並於現場查扣犯嫌所使用工作機2支、行騙用契約書、印章及贓款8000元等證物。

警方呼籲，社群網站、電話等投資陷阱多，容易遭詐騙，提醒民眾投資一定要謹慎、小心，慎選政府立案、合法之交易管道，避免受騙上當，若有疑問可打165專線諮詢，或打110報警求助。