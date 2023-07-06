苗栗縣議長李文斌創辦的阿斌哥大愛協會第12個造橋分站，6日上午揭牌。（謝明俊攝）

苗栗縣議長李文斌創辦的阿斌哥大愛協會第12個造橋分站，6日上午揭牌，苗栗縣副議長張淑芬也贊助開辦費。（謝明俊攝）

苗栗縣議長李文斌所創辦的阿斌哥大愛協會，成立14年已在苗栗縣11個鄉鎮成立分站，專門緊急救助弱勢家庭喪葬補助，急難求助及學生就學補助等，第12個造橋鄉分站6日正式成立，李文斌親自到場主持揭牌並頒發開辦費，副議長張淑芬也到場贊助開辦費用，李文斌發願將在全縣18個鄉鎮市都成立分站，援助更多的弱勢民眾。

苗栗縣議長李文斌自2009年成立阿斌哥大愛協會，專門扶助弱勢家庭喪葬補助、急難救助及學生就學等工作，從首個成立的後龍站開始，14年下來，陸續在全苗栗縣成立了11個分站，6日上午所成立的第12個造橋鄉分站辦公室，設在大龍村長辦公室，並由大龍村長溫松源出任分站主任。

造橋鄉大龍村位在偏遠山區，與三灣鄉大坪村比鄰，過去交通不便年代，大龍村與大坪村等地區，被當地人視為偏鄉中的偏鄉，村內弱勢家庭及民眾更需要社會的援助，因此，李文斌才選擇這個偏遠村落成立第12個大愛工作站。

大龍村長溫松源也表示，過去他就曾替多名需要急難救助的村民，向李文斌求助，獲得大愛協會全力幫助，多年下來，大愛協會已捐助當地數10萬元，所以，當李文斌提出要設立造橋分站想法時，他主動請纓出任首任分站主任，一起來服務弱勢家庭及民眾。

李文斌是在擔任後龍鎮代表會副主席時，因見到鄉里中常有弱勢家庭在遭逢家中親人過世無力處理善後，或是遇到急難困境無力處理，因而以個人名義成立了苗栗縣阿斌哥大愛協會，除了捐助棺木、急難救助外，並已連續7年捐出1百萬元扶助弱勢學生就學，以及認養清寒學生註冊費用，並準備愛心餐分送給鄰里無依老人，目前發送的愛心便當就多達350個。

李文斌6日主持造橋分站啟用儀式時，也發願將在全縣18個鄉鎮市都要成立分站，全面照顧弱勢家庭、鄉親。副議長長張淑芬、造橋鄉長徐連斌及出身造橋的縣議員廖秀紅都到場祝賀分站成立，張淑芬並贊助分站開辦費，讓愛心服務能照顧更多村民。