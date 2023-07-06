美國總統拜登周三（5日）向到訪的瑞典總理克里斯特森表明，美國支持瑞典加入北大西洋公約組織（NATO），並讚揚瑞典在區域安全所起的作用。

瑞典和芬蘭去年申請加入北約，在俄羅斯入侵烏克蘭後放棄了長期堅持的軍事不結盟立場。入約申請須得到所有北約成員國的批准。土耳其和匈牙利尚未批准瑞典的申請，而芬蘭的申請已於4月獲得批准。

土耳其總統艾爾多安指出，斯德哥爾摩窩藏民族分離主義激進組織成員，即瑞典庫爾德工人黨（PKK）的支持者，他指責他們組織示威活動並資助恐怖組織。瑞典則表示，它已滿足與土耳其談判中商定的要求，包括提出一項新法案，將恐怖組織成員的身分定為非法，但埃爾多安尚未表示他準備批准瑞典的申請。

美國國務院的聲明稱，國務卿布林肯周三與土國外交部長費丹（Hakan Fidan）通話，鼓勵土耳其支持瑞典加入北約這個軍事聯盟。國務院說，「布林肯國務卿強調了北約在如此關鍵時刻團結的重要性，並鼓勵土耳其支持瑞典立即加入北約。」

據《路透》報導，拜登周三在白宮與克里斯特森會晤。他對克里斯特松說，「焦急地期待著你成為北約成員」。

拜登定本周日（9日）啟程，前往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）出席11日至12日舉辦的北約峰會，並訪問3個歐洲國家。北約希望在峰會上歡迎瑞典這個最新成員，但迄今，各界仍對土耳其能否在峰會上及時放棄反對意見存疑慮。

克里斯特森在會後說，兩國領導人一致認為，維爾紐斯會議是敲定瑞典這個北歐國家加入北約的「自然時機」，「但我們都知道，只有土耳其才能做出土耳其的決定」。

根據白宮公布的談話內容，拜登「讚揚了瑞典在區域安全所起的作用，並強調了他歡迎瑞典儘快加入北約的承諾」。