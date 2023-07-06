台北夏季國際旅展於7月14日在台北世貿一館熱鬧開展，天成飯店集團攤位號B823，集團旗下六館：台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-蜂巢、台北天成文旅-華山町、嘉義天成文旅－繪日之丘及桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店，聯合推出超優惠聯合住宿券最低2.2折起，平日聯合住宿券六館擇一住宿，包含早餐每張售價3,200元最高總價值14,410元，下殺2.2折。榮獲觀光局評選卓越五星的頂級溫泉度假飯店「瑞穗天合國際觀光酒店」推出年度優惠平日雙人住宿券每張10,999元起，可入住城堡溫馨家庭房或親子溫馨家庭房二擇一，一泊二食下殺1.9折起，朋趣BonChillGlamping首次於旅展開賣，推出雲端號露營車平日雙人住宿體驗8,800元，享一泊四食，持券亦可加人加價，盡情徜徉大自然與美食之中。

天成旗下餐飲品牌翠庭、百合西餐廳、饗聚廚房、PRIME ONE牛排館、花園thai thai與華山町餐酒館，則推出中西美食：台北米其林餐盤推薦頂級牛排套餐、自助餐、烤鴨、合菜、港點、泰菜與港點等各式餐券下殺5.5折起。花蓮瑞穗天合的YAWARD SPA與Taipei Garden SPA亦同步推出5.4折起SPA課程，超值多元化的選擇來旅展一次購足。

天成飯店集團平日聯合住宿券每張3,200元，集合旗下館別：台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-蜂巢、天成文旅－華山町，憑券可六館擇一於平日雙人入住使用且皆附早餐。此外亦推出旅展限定加碼好康，憑券入住天成文旅-蜂巢加碼不分平假日均可使用。憑券入住桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店則享當晚消夜與翌日早餐一泊二食。憑券入住嘉義天成文旅－繪日之丘擇可住宿四人溫馨家庭房。

位於花蓮後山的瑞穗天合國際觀光酒店，推出平日週一至週五雙人住宿券，二擇一可選城堡溫馨家庭房或親子溫馨家庭房雙人住宿券每張10,999元。平日莊園溫馨家庭房雙人住宿券每張14,900元，可加人加價，假日入住加價1,000元、大假日入住加價2,000元，優惠期限至2024年6月30日，住宿券皆含一泊二食早餐與晚餐、溫泉黃金湯與108個泡湯戲水池等體驗，館內YAWARD SPA推出單人60分鐘二堂課程商品，超值7.1折優惠價5,500元。

天成飯店集團本次旅展最大亮點，推出位於桃園的頂級豪華露營體驗，朋BonChillGlamping首次於旅展開賣，優惠期間8月1日起至2024年6月30日止，推出雲端號（一大床兩小床）露營車平日雙人住宿體驗8,800元，享一泊四食，持券亦可加人加價，或選擇加價400元升等曙光號（一大床一小床），加價600元升等天馬號（兩大床），一卡皮箱即可入住享受全包式奢華露營體驗，遠離城市喧囂享受被滿山綠意環繞的休閒度假。

天成飯店集團旗下的各館餐廳亦推出餐券供消費者選擇，台北天成大飯店「翠庭」推出原價值5,800元的招牌四人烤鴨合菜超值價6.2折3,600元，除了片皮鴨三吃外，還有燒臘拼盤、主廚精選料理四選一、港點、時蔬等豐富菜色；廣受消費者喜愛的百合西餐廳亦推出平日商午套餐券1,500元乙套5張，平均每張只要300元，即可享有美味套餐。

台北花園大酒店「饗聚廚房」自助餐，平均每客只要780元，平日自助午/晚餐或假日下午茶套券乙套5張3,900元，下殺7.9折，提供無國界的自助美饌，融合中華、日本與東南亞料理的菁華美食饗宴，親友歡聚最佳選擇。喜愛泰食的饕客則可選「花園thai thai」商業套餐券2,000元乙套5張平均每客400元。

「PRIME ONE牛排館」廣受歡迎的平日商業午餐券以7.7折每客1,000元即可享受價值每客1,180元+10％之商業午餐美饌，此外還有美國Prime濕式熟成45天肋眼牛排12oz雙人套餐4,180元，下殺7.8折。

位於信義區的天成世貿國際會館「翠庭」餐廳這次也推出烤鴨與港點優惠餐券，年銷上萬隻的明爐櫻桃鴨三吃兌換券1,980元，除了經典的片皮鴨之外，還可任選一道鴨胸料理和鴨骨料理，廣受好評的粵式港點兌換券每張700元，可兌換六道港點最高總價值1,160元。天成文旅旅-華山町的「華山町餐酒館」，此次亦推出饗食通用券，一組兩張共2,000元，等同每張券1,000元可享餐飲折抵1,500元消費使用，購券直接放大金額抵用，亦可自由選擇消費品項。

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