樂壇天后李玟2日輕生送醫，抵達醫院已呈「腦死狀態」，被醫生宣判難以搶救，不過高齡86歲的母親除了堅持要醫生持續搶救女兒之外，曾是中醫出身的她，還親自幫女兒針灸頭部，無奈最後仍回天乏術，必須面臨「白髮人送黑髮人」的悲傷狀況。

根據港媒《明周》報導，李玟二姐李思林透過錄音回應近日狀況，她指出李玟送醫院就被診斷出是「腦死狀態」，醫生直接宣判沒救了，不過年邁的母親不放棄任何機會，要求醫生務必搶救到最後一刻，不過醫生也告知家屬要做最壞的打算，身為中醫的李母除了坐在病塌前守候，還持續朝李玟頭部針灸，期盼能等到奇蹟發生，不過仍無法從鬼門關前救回女兒。

李玟除了長年飽受憂鬱症所苦，知情人士還透露她在半年前罹患乳癌，但怕年邁的母親擔憂，只告知姐姐狀況，不過好在發現時是初期，只需將腫瘤切除，後續不用在做化療，未料李玟住進病房抗癌時，老公Bruce不僅未留在身邊照料，還拋下她出外旅遊，獨留她一人獨自抗癌。

二姐李思林透露有意幫李玟舉辦追思會，不過最快至少要等到8月，至於告別式的時間，則得等到解剖官驗屍後，才能進行下一步討論，推估至少要花費4到8周的時間。

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