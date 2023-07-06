陳美鳳出席象印在台20周年酒會。（羅永銘攝）

陳美鳳出席象印在台20周年酒會。（羅永銘攝）

陳美鳳出席象印在台20周年酒會。（羅永銘攝）

「台灣最美歐巴桑」陳美鳳6日出席家電品牌在台成立20周年酒會，被問到華語歌壇天后李玟（CoCo）離世，陳美鳳難過不捨表示，藝人真的比較異於常人，很多事都會上檯面，CoCo的人生、家庭、媽媽都很有愛，她是幸福的，但是碰到感情就不容易，「我常看到一些年輕人來工作卻心情不好，原來遇到感情挫折，我會跟他們講，你們還年輕，就是要努力工作賺錢，輸了感情不要再輸了事業，感情不是你一個人就可以決定，但事業是你自己可以掌握，別人搶不走的，機會沒了就沒了」。她覺得最難過的就是CoCo的家人，「他們是這麼愛她！」

陳美鳳心疼李玟前陣子應該很辛苦，全心全意想跟這男人一輩子卻無法，明明心很難受，卻又要給大家正面形象，不想要讓大家擔心、覺得她是OK的，「有時候我們嘴巴、心裡覺得OK、認為我可以去面對，但腦袋和身體又騙不了人！」2012年婚變、離婚訴訟歷經4年才落幕的她，以過來人身分說，「我之前有段時間也覺得就是面對，但我整個人卻大過敏、甚至沒聲音，就是標準的『身體騙不了人』！」

她說，心情好真的很重要，有好的心情會幫助你痊癒，「當時我心情不好，都不想出去，只想待在家，好朋友們說那我們去妳家，我不好意思說不，但心情是不OK的，人在這裡心不一定在這裡。直到有一天，我突然真的笑了，像以前一樣會拍手笑了，發現自己心好像寬了！」她回憶那陣子連10公分魚刺吞進喉嚨都無感，後來還去找耳鼻喉科取出，「有朋友的陪伴很好，最重要的還是自己要放下」。

至於後來是如何轉念？陳美鳳說，當時的她沒開過記者會，沒對外說什麼，只能一直悶在心裡，後來覺得還是需要抒發，開始偶爾寫一下東西，「很多事不一定要跟朋友講，就算開記者會講什麼，對事情也沒有幫助，只有自己寫一點東西，然後強迫自己走出去，我開始去大安森林公園走、去運動，每天從基隆路、和平路口開始走，還找有商店的那一面走，回程行經菜市場順便買買菜，再慢慢走回家。因為一直待在家裡，心情是不會轉換的」，她這樣的走路運動習慣就持續至今。

她說，打離婚官司那幾年，她還在拍八點檔，她還拜託導播不要拍特寫，「因為體質改變、身體大過敏，臉都是花的，過敏無法控制。去做檢查，有90幾種東西不能吃！幸好現在能吃的東西變多了」

對於有憂鬱傾向的朋友，陳美鳳建議千萬不要喝悶酒，她自己是絕對不喝悶酒，「喝了會更不舒服，我是開心才喝！建議有憂鬱症要去看醫生，準時吃藥」。她也感嘆不少藝人都是「微笑憂鬱」，尤其CoCo家教各方面很好，一定不想把憂鬱這面展現出來，「我當時跟朋友出去，也都陪在旁邊微笑」，感嘆那段時間真的很難讓自己真的沒事，除了過敏，她後來還「鎖喉」整個沒聲音，「那都是過程，幫助我再度成長，我現在還是很努力工作，很珍惜還有機會工作，其他年輕人也是一樣，如果輸了愛情，不能再輸了事業！自己要稍微轉換調整心態」。

被問到最愛李玟哪首歌？陳美鳳直言她最愛〈Di Da DiＮ〉，曾在台視錄影遇到李玟去錄影打歌，覺得這歌曲風非常獨特，台灣很少像她那樣的唱跳歌手，又自我要求很高，沒想到驟逝，令人唏噓不捨。

她為該家電品牌代言長達10年，今受邀「回娘家」出席酒會，她說自己對品牌質感要求很高，該品牌的產品每一項她都有，也經常買來送人，尤其以前拍戲時更是常買保溫瓶送同劇演員，保溫效果好到經常收工時打開水還是燙的，她還自曝廚藝真的不佳，「但我很會煮白米飯，我爸爸也很會煮白米飯，自從我代言象印，我煮的飯就不輸我爸了！」