許多知名企業都在全力實施「ESG」，上市櫃公司皆需在2027年前完成溫室氣體盤查，且從今年起揭露盤查結果。開南大學自2009年起至今，已有140多名師生取得「溫室氣體盤查」的查證員國際認證，今與50家企業及桃市府共同舉行永續發展倡議大會。

桃園市長張善政表示，桃園是工業大城，盤點全市的碳排量，產業界就占了7成，若想達到2050淨零排放的目標，企業必須要群起響應才有辦法做到，而開南大學多年前便開始培育永續人才，該想法與理念高瞻遠矚。

張善政說，今天有50家企業攜手響應，讓他非常欣慰，企業推動永續這條路不好走，需要花錢檢驗、花錢改善，還要在大環境下獲利相當不簡單，感謝50家企業挺身而出，市府也會給予協助與支持。

開南大學提及，自2009年至今，目前已經有40名教授、100名碩士和學士級學生取得德國TUV NORD「溫室氣體盤查」的查證員國際認證，更透過大學社會責任，由教授帶領學生實際到業界參與碳盤查的運作方式。