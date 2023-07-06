cama café7月7日當日推全品項大杯以上飲品，享第二杯77折優惠。（cama café提供／朱世凱台北傳真）

迎接7月7日世界巧克力日，酷聖石攜手LINE FRIENDS於當天推新品冰淇淋蛋糕，冰淇淋選用人氣款「極濃巧克力冰淇淋mix棉花糖」，以及「咖啡冰淇淋mix酥脆餅乾」，苦甜美味堆砌出大人系質感。cama café則是7月7日當天購買全品項大杯以上飲品，享第二杯77折優惠。

搶攻父親節商機，酷聖石推出全品項冰淇淋蛋糕優惠！7月7日至8月8日買任冰淇淋蛋糕享9折優惠，OPEN POINT會員享88折優惠。另外，看好不少人愛用巧克力表達愛意，酷聖石7月7日至7月9日連續3天冰淇淋第二杯半價。單筆消費滿300元再送「愛戀巧克力冰淇淋爆米花」。7月10日至7月16日，夏日消暑分享日冰淇淋買一送一，點購兩杯中杯以上冰淇淋，其中一杯由酷聖石招待。

cama café則是7月7日當日於cama café購買全品項大杯以上飲品，享第二杯77折優惠，只要使用手機註冊cama 會員APP並登入，不限資格即可領取該優惠券。