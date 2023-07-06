安信建經觀察發現，今年1至6月，台北市危老重建案核准的容積獎勵項目中，「綠建築」、「智慧建築」核准比例大幅增加，上半年核准件更有高達8成案件獲「綠建築」獎勵額度。張峰榮指出，近年因ESG風潮興起，符合環境永續的「智慧建築」與「綠建築」也逐漸受關注，成為申請新寵；加上近期政府與國銀積極推動「綠色金融」，使得危老案更趨之若鶩。

安信建經分析數據顯示，以「耐震設計」項目取得容積獎勵者今年比例再上升，上半年核准案中共有95％獲此項獎勵，其中需取得耐震標章方可獲得的10％上限容獎的危老案更高達4成，較去年同期增加1倍以上，意味著越來越多危老案願意提高建築成本、強化耐震係數來取得容獎。而取得獎勵最高的項目仍為屬必要條件的「結構評估」以及幾乎沒有額外成本的「時程及規模獎勵」。

張峰榮進一步指出，雖然危老開發時程容積獎勵逐步遞減，但因容獎仍有其他可取代項目，有意進行重建但不熟悉的地主，可委由安信建經等專業的建築經理單位協助，安信建經以獨特「全案管理」委建模式，針對地主需求以重建案基地條件，規劃兼顧環境永續及符合經濟效益之最適方案。