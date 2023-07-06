群光自第二季以來，每月營收均呈現上升趨勢，顯示客戶需求已自第二季開始從谷底攀升。鍵盤產品營收第二季受惠於客戶需求逐步回溫以及急單的挹注，季增高達20%以上，影像產品則有來自AI影像產品營收的持續訂單，因第一季表現良好基期較高，因此第二季季增為10%。

法人表示，群光第二季營收優於市場預期達到雙位數季增，顯示公司營運穩健，在有紀律的營運費用管控下，第二季獲利預期將優於第一季表現。展望第三季，客戶預期 NB 市場的需求將繼續回升，因此將帶動相關產品營收成長，以鍵盤為例，法人預期可望繼續保持季增，影像產品營收則預期將維持穩健，其中的 AI 影像產品仍為市場中的焦點，例如可進行影像及聲音辨識的高階控攝影機，將持續受惠於國防授權法案(National Defense Authorization Act,NDAA)的商機，未來幾年成長性十分強勁，還有應用於車隊管理的駕駛監測系統(Driver Monitoring System, DMS)，可讓車隊更能掌握駕駛的行車安全，以及智慧家庭的IP Cam與門鈴攝影機等等。

法人認為，群光第三季營收將仍依循往年慣例，為全年高峰，獲利表現亦將不俗。證交所日前公布去年非擔任主管職務之全時員工薪資的資料，群光電子在全體上市公司中，薪資平均數排名第 30 名，在電子零組件業中，薪資平均數則排名第一，平均發放薪資比業界多一倍；集團旗下的群光電能在全體上市公司中，薪資平均數排名第40名，在電子零組件業中，薪資平均數排名第三；集團最新小金雞展達通訊，於通信網路業中，薪資平均數排名第五。