大數據、AI的潮流席捲各行各業，房地產業也不例外；房仲龍頭信義房屋近年致力推動「PropTech房產科技」，希望提供更好的客戶體驗，成為「居住生活」服務第一品牌。除了招募擁有程式語言、資料科學、AI及雲端技術的數位人才，打造強大的房產科技團隊，也積極賦能內部員工數位硬實力，今年起針對在職員工設計「數據科學培訓班」，坊間一套動輒3、5萬元的課程，信義房屋員工卻有機會免費報名，即使原本沒有相關背景，也能在4個月的課程中，學習如何運用數據科學的觀念解決問題、如何分析數據。

信義房屋針對在職員工獨家設計的「數據科學培訓班」，以循序漸進教導集團內非數據背景的同仁，利用統計分析概念實際操作數據分析平台，並使用SQL語法、Power BI及數據儀表板來分析工作上遇到的數據問題。此外，有別於坊間課程都是使用假資料進行教學，與實際應用存在落差，「數據科學培訓班」在兼顧資安的前提下，以累積40年的實際數據讓學員練習，例如如何用SQL語法分析歷年委託物件的特色、買方需求等。

「數據科學培訓班」由7位來自信義房屋數據科學家團隊的同仁擔任「導師」，能在課後一對一指導，學員也不需要額外自費。講師張庭瑜就表示，與跨部門同仁在課程中互動，不僅是單方面的教學，學員提出的問題與案例也讓自己了解其他單位的業務邏輯、刺激成長；同為講師團隊的莊泓錡也提到，透過不同專業的交流，不僅讓自己熟悉技術、學習將技術性語言轉化為淺顯易懂的內容，更有助打破部門間隔閡、提升協同合作的順暢性。

信義房屋今年針對在職員工獨家設計「數據科學培訓班」，由具備專業背景的數據科學團隊，指導沒有相關經驗的員工，以達到「數位賦能」。(圖/信義房屋 提供)

學員向容認為，自己的工作主要是官網、APP等外部客戶會使用的數位產品，本來就需要觀察使用者各項數據，才能了解其使用需求，因此，當實際上了這一系列課程，對於數據背後的邏輯、如何分析解讀等，都會有更深的認識。

由於教學內容「真材實料」，第一季課程就吸引來自總公司不同部門、年資介於2至20年的同仁報名參與，未來也將持續定期開班，砸重本替員工職涯發展備足數位戰鬥力，讓「數據驅動」的文化在內部開枝散葉。

信義房屋數據應用發展部執行經理張玄江強調，培養同仁數位素養是數位轉型的重點之一，因此針對數據專業團隊持續協助強化專業技能，並輔導考取相關技術證照，累積已獲取近60張。對於其他內部同仁，除了開設「數據科學培訓班」，未來將與國際大廠安排各類講座、工作坊，希望提升員工整體數位能力，希望對內可以提高敏捷作業效率、支援內部決策，對外提供有效率且精準的客戶體驗。

至於在人才招募部分，信義房屋也持續對外徵求有程式語言、資料科學、AI及雲端技術的高手加入，例如前端及後端Web工程師、數據分析師、數據視覺化工程師、資安管理工程師、UI及UX設計師、數位轉型專案管理PM等。