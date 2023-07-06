一名女網友分享，她是一位到府服務的美甲師，薪水直接從客人手中拿，所以沒有固定薪水轉帳的紀錄，但名下資產約200萬，且在家人的幫助下，準備了500萬的頭期款想買房，去貸款的時候卻因為沒有薪資轉帳紀錄而被拒絕，讓她很困擾，引起網友討論，不少人建議原PO可以自行創造「金流」，固定在每個月的某天轉帳到某個戶頭裡面，畢竟銀行都喜歡看數據。

一名女網友近日在臉書社團《買房知識家 A你的Q》上分享，她存款多年，加上家人的協助，她準備了總共約500萬的頭期款要買房，不夠的部分想貸款，但卻屢屢遭到銀行拒絕，理由都是因為沒有薪資轉帳證明，不確定她具備還款能力。

女網友表示，她本身沒有欠債，也是第一次要買房，名下所有資產價值約200萬，但因為她是美甲師，平常都是到府服務跟客人收現金，沒有固定的薪資轉帳證明，因此銀行無法確認她具有還款能力，貸款申請一直被打回票，讓她不知道該怎麼辦才好。

貼文引起網友討論，不少人表示這就是現實，建議原PO可以自行創造「金流」，做起來也不困難，簡單來說就是固定在每個月的某天轉帳到某個戶頭裡面，帳面上看起來就像是有穩定的收入，如此一來要貸款就可以用這個金流紀錄當證明。