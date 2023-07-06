Kodai Senga matched a career high with 12 strikeouts tonight pic.twitter.com/nYrRl30OGh — SNY (@SNYtv) July 6, 2023

明星賽前最後一次登板，今（6日）大都會日籍強投千賀滉大演出迄今為止最亮眼的先發表現，主投大聯盟生涯最長的8局，飆出平自己紀錄的12次三振，大都會9局打下超前分，幫助千賀滉大取得本季第7勝。

大聯盟新人年繳出好成績，千賀滉大是本季戰績不佳的大都會陣中，為數不多的亮點之一，今強碰國聯西區王者響尾蛇不居下風，首局雖遭攻佔一二壘，但千賀滉大靠著雙殺安全下庄，第2局開始到第7局，每局都有三振演出，更賞給已經鎖定國聯新人王的卡洛爾（Corbin Carroll）單場2K。

千賀滉大前6局封鎖對方打線，沒讓對手越雷池一步，7局卻遭到華克（Christian Walker）陽春炮轟炸，掉了全場唯一一分，前半段始終無法串連起攻勢的大都會打線，終於在最後的反攻機會成功逆襲，重炮捕手阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）先敲追平轟，2出局後坎納（Mark Canha）敲出帶有1分打點的三壘安打，大都會以2比1反超。

大都會9下推出羅伯森（David Robertson）收尾，順利以三上三下完成救援任務，沒有讓表現驚豔的千賀滉大帶著遺憾離開球場。根據紐約媒體《SNY》報導，千賀滉大原本有機會成為自1998年小熊投手伍德（Kerry Wood）之後，第一位三振率在11以上、被全壘打率不超過1的新秀投手，千賀滉大此戰因為挨了1轟，還要投0.2局才能滿足條件。