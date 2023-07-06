德國聯邦統計局說，經季節和日曆調整後，五月工業訂單為月增6.4%，表現遠高於預測的增幅1.2%。
其它運輸設備，包括船舶、鐵路車輛、空中和航天器，以及軍用車輛的生產，訂單增幅137.1%。
統計局說，上述部門的明顯增加(由於多是大規模的訂單)，大力推動了主要指數走高。
四月的工業訂單，也從月減0.4%上修為月增0.2%。
儘管四月和五月都有正面的數據，但是如果從3個月期來觀察，3~5月的工業訂單為季減6.1%，顯示需求仍在放緩。
周四公布的官方數據顯示，德國五月的工業訂單明顯增加，表現超過預期。
德國聯邦統計局說，經季節和日曆調整後，五月工業訂單為月增6.4%，表現遠高於預測的增幅1.2%。
其它運輸設備，包括船舶、鐵路車輛、空中和航天器，以及軍用車輛的生產，訂單增幅137.1%。
統計局說，上述部門的明顯增加(由於多是大規模的訂單)，大力推動了主要指數走高。
四月的工業訂單，也從月減0.4%上修為月增0.2%。
儘管四月和五月都有正面的數據，但是如果從3個月期來觀察，3~5月的工業訂單為季減6.1%，顯示需求仍在放緩。
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