【LIVE直播】柯文哲演唱會媲美BlackPink？王世堅最新回應｜2023.07.06

民眾黨總統參選人柯文哲將在29日舉辦開第一場售票演唱會「KP SHOW」，實體票金額高達8800元，直逼南韓知名女團BLACKPINK今年3月在高雄開演唱會價格，引發關注。對此，台北市議員王世堅直言，對柯文哲唱歌只有「音盲」兩字可形容，至於若被邀約去拉小提琴，是否會答應？王表示明年1月13日選舉日以前無法。

針對柯文哲演唱會票價，王世堅今受訪時表示，他沒有買過這麼貴演唱會門票，更直呼這是天價，大概是天團才會有的價格。王世堅更笑稱他過去在議會狂轟柯文哲，柯文哲也還是沒事，直呼柯根本是「防彈阿伯」。至於若柯文哲邀約去演唱會上拉小提琴，王世堅則笑稱若沒有選舉當然會去，在明年1月13日就沒辦法，但之後當然就可以。

王世堅4年前曾在高嘉瑜募款演唱會上幫其拉小提琴伴奏，王世堅透露，他自從那天幫忙伴奏後就封琴了，並笑稱「因為我後來發現我拉我的，她另外唱她的key」。不過王世堅提到，高嘉瑜在那天後狂練走在雨中、橄欖樹這兩首歌曲，且曾傳音檔給他，但因當時王世堅使用的是智障型手機，因此並未收到，直到某次高嘉瑜才用手機撥給他聽。

王世堅強調，高嘉瑜真的唱的很好，有當初李泰祥老師寫這兩首歌曲的精隨，有完整被高嘉瑜呈現出來，並坦言從那時起，覺得高嘉瑜歌聲真的有再精進。

王世堅透露，高嘉瑜昨有提到柯演唱會票價的事情，王也鼓勵道，高嘉瑜的演唱會是價廉物美，開演唱會要比的是歌唱實力而不是票價高低，且過去高嘉瑜開演唱會票價非常親民，讓很多喜愛她或喜愛政治的朋友參與。王世堅說如今已有非常多民眾喜愛高嘉瑜的歌聲，背後有高很多的努力跟創痛的累積，包括要忍受大家異樣眼光或批評。

王世堅表示，對柯文哲唱歌只有「音盲」兩字，因柯文哲對key不是很能掌控，但他認為柯跟高嘉瑜很像，都有對音樂的喜愛還有著迷一件事的執著，尤其柯被強烈批評，也不怕別人異樣眼光。

王世堅重申，開演唱會講求的是歌唱實力，而不是票價高低，這部分高嘉瑜做到了，不僅音樂素質提升，且歌唱實力也讓社會大眾喜愛。