蔡黃汝、趙正平（右）之前被畫成「蚊香蛙」。（中視提供）

趙正平日前第9次上中視《飢餓遊戲》，竟被抖出想上節目但製單一直不讓他來，就連上次跟大家到台中錄影，主持群也都沒印象，讓孫協志作出結論：「他上了節目，但是他沒有存在感，是一件很可怕的事。」趙正平一聽撂話：「你不要逼我出手打你！節目最早的收視率也算是我們衝上來的。」眾人這才被勾起記憶，他是第一代蚊香蛙。還特別把蔡黃汝和趙正平的蚊香蛙照片擺在一起，相當經典。

進行搶食賽關卡時，藝人可自行選擇另一人進行PK搶答，王仁甫立馬分析「要選可能頭腦沒有那麼清楚，記憶比較差的、比較笨的」，最後直接點名：「那就趙哥啦！」此舉再度惹毛趙正平回嗆：「你這把輸了的話，觀眾會笑死你。」

就在王仁甫和趙正平準備搶答時，孫協志突然冒出一句「可是第一道菜是什麼」，眾人傻眼回他「可自己選」，搞不清楚規則的狀況連趙正平都受不了：「還敢講我」，孫協志則回：「嘴你是因為你在那邊543」，遊戲還沒開始就已經鬥成一團。該集將於（9日）晚間8點在中視播出，隔周六晚間8點中天娛樂台也有播出。