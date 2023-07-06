台南市政府勞工局今年促成產官學合作，由官田工業區生醫業者盤點人力需求，與嘉南藥理大學合力開辦「大健康藥粧生技職人專班」，業者提供工作機會、薪資，學校針對產業生態需求設計彈性學制與課程，將產業界與學校連結在一起，學生完成大學學業的同時，練就一技在身。

勞工局長王鑫基說，這次計畫從去年9月開始啟動，由產官學攜手合作育才平台，將產業界與學校連結在一起，讓就學、就業無縫結合，也能因應產業技術人才需求；嘉南藥理大學今年結合官田工業區廠商開辦「大健康藥粧生技職人專班」，經教育部核定後，將從下學年度開始招生。

嘉南藥理大學主祕吳濟民表示，「大健康藥粧生技職人專班」提供32個名額，招生對象為29歲以下國民、高職（綜高）畢業生及非應屆高中畢業生皆可報名參加，採取「421制」，每周上班4天、上課2天、休息1天，畢業留任即就業，比照國立大學收費，學費採學分費計算。

官田工業區廠商協進會理事長季惠卿說，「大健康藥粧生技職人專班」連結官田工業區轄內的天一藥廠、領先奈米製藥生技、宏宇農產生技、中國化學製藥、保瑞藥業及華昌製藥生化科技等6家生醫廠商，產業端提供工作機會，學生擁有基本薪資保障，4年下來就學、就業免煩惱，未來還有機會開創自己的事業。