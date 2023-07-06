高雄楊姓女士官帶著徵信業者北上台中抓姦，一行人抵達楊夫和小三投宿的房門口，由業者假扮服務生，以「地震後檢查線路」為由誘騙楊夫開門。一行人見房門打開，隨即衝入內拍攝蒐證，事後卻遭楊夫提告。高雄地院認為，楊女和2名徵信業者蒐證方式違法，依無故侵入他人住宅罪各判拘役15日，得易科罰金，可上訴。

去年3月20日凌晨，楊女透過徵信業者取得可靠資訊，得知同為軍職的先生跑到台中和小三相會，連夜和翁姓、鄭姓等3名徵信業者一同北上，趕抵台中國軍英雄館抓姦。

鄭男先佯裝成服務生敲門，刻意向楊夫謊稱「地震後需檢查線路」，楊夫不疑有他便開門，沒想到看見的是怒氣沖沖的老婆，3人當下硬是推開房門，手持錄影機衝入房內拍攝蒐證。楊夫不爽被抓姦，事後報警提告。

開庭時楊女辯稱，2022年1月，她的先生一直逼她簽離婚協議書並搬出住處，她不得已才抓姦反制。當時丈夫並沒有說她不能進去，她是合法配偶，要捍衛自己的配偶權才入房蒐證。

鄭男則辯稱，當時由楊女帶頭破門、直接衝進房間，只見楊夫穿著四角內褲，模樣狼狽。

法官勘驗飯店走廊的監視器畫面，認定楊女等人確實未經楊夫同意就衝入房間。法官強調，不管楊夫於婚姻關係存續期間與何人往來、有無離婚意願，雙方財產協議如何，均與本案無涉。

法官最後依無故侵入他人住宅罪判楊女、翁男、鄭男各拘役15日，得易科罰金。考量楊女為求蒐證，一時失慮，給予緩刑2年，須向公庫支付1萬元，且應接受法治教育2場次，可上訴。