行政院會今日通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，行政院長陳建仁表示，政府將居住正義視為重要施政議題，本次做法是鼓勵房屋釋出、減少空置，以符合公平正義，他也指示財政部應與地方政府溝通，並盡速將修法草案報行政院。

行政院發言人林子倫轉述，陳建仁表示，為落實居住正義，減輕居住負擔，蔡總統上任以來積極協助屋族及購屋族，2020年政府祭出「健全房地產市場方案」，推動實價登錄修法、房地合一稅新制、強化信用資源合理運用及管控授信風險等，至今已有初步成效，並確實展現在房地產市場的交易現況上。

陳建仁指出，居住正義為重要施政議題，政府也持續加強對租屋族和購屋族的照顧與協助，包括編列「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算」165億元等，並投入社會住宅興建，持續推動包租代管，增加社會住宅供給量。請行政團隊持續追蹤推動現況，盼明年達成累計20萬戶社宅目標。

陳建仁說，今年7月3日已開辦「300億元中央擴大租金補貼專案」，納入18歲租屋族，也放寬適用房屋的認定範圍，使房貸族、租屋族都能受到政府的照顧；針對購屋族，政府除提供政策性貸款，減輕升息壓力外，並且推動「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」，以減輕購屋族負擔。

他表示，為能更周全的照顧居住者需求，居住政策須因應市場狀況滾動調整，相關部會應密切掌握市場發展，持續研議精進措施，擴大民眾照顧，落實居住正義，打造更溫暖、更堅韌的臺灣。

他也說，財政部的「房屋稅差別稅率2.0方案」，針對房屋所有人住家用房屋進行全國歸戶，對持有多戶且未作有效使用者，課以較高稅率，來鼓勵房屋釋出，減少空置，以符合公平正義，請儘速將「房屋稅條例」修正草案報院，並請財政部與地方政府多加溝通，就相關的辦法得到更好的說明。