國民黨總統參選人侯友宜7月3日在節目《少康戰情室》拋出「五大政見」，包含接受合憲的九二共識、恢復4個月兵役、建立新的特偵組、撤掉NCC、全面使用核電。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，侯友宜為了搶深藍基本盤拚了，但現在他認為最重要的事，就是斷絕「723換侯風暴」。國民黨主席朱立倫7月5日重申，換侯絕無可能也不必炒作。

侯友宜核電主張引熱議 位居五大政見聲量冠軍

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/05/17～2023/07/04）統計調查，自從國民黨5月17日宣布提名侯友宜為總統參選人以後，侯友宜多次談論「核電議題」，因此侯友宜拋出五大政見中，網友最常討論的是核電議題，近1.5個月累積共7萬1,898 筆討論。侯友宜5月29日曾表示，台灣最重要的就是不能缺電，自己如當選總統，會給大家做一個清楚報告，「我一定會把核安做好，核廢料妥善處理，核能就是我的選項」。侯友宜7月3日表示，核一、核二安檢測試無虞後，依法延役20年；核三機組明後年到期，必須要準備延役。侯友宜強調，核四要經過專家檢驗跟評估，及國際標準程序檢驗後，確保萬無一失，就可以重啟核四。

九二共識首度表態！登侯友宜政見聲量第二名

針對兩岸論述，侯友宜7月3日首度對九二共識表態，提出一個接受，兩個反對，並且一直強調自己的路線沒有轉變過，「首先是接受合憲的九二共識，反對一國兩制的九二共識，也堅決反對總統蔡英文汙名化的九二共識」。因為先前他常常被在野黨民代要求對「兩岸議題」表態，因此相關話題近1.5個月累積共4萬6,697筆討論。

侯友宜喊恢復4個月義務役 隔日補充「反對的是3+1兵役政策」

另外，義務役自去年宣布恢復一年役期後，教育部為此擬定3年讀大學、1年當兵的「3+1」政策。對此，侯友宜7月3日批評此舉將學制搞亂了，並表示「若當選的話就恢復4個月兵役」。如今卻傳出該發言引發美方不滿。侯友宜7月4日發出聲明表示，他沒有反對現在的兵役延長一年，他反對的是民進黨「3+1」兵役政策的主張，要回到4個月兵役，必須在兩岸處於和平穩定關係下。兵役議題共累積2萬4,054筆討論。

另外侯友宜認為，NCC這幾年造成很多紛紛擾擾，全民不信任NCC，既然一個公正單位不受到大家信任，那就成立新的獨立機關。他的最後一個主張則是「設立新的特偵組」，以解決諸如光電弊案、疫苗採購案、黑金等問題。以上兩個主張則是各自獲得1萬多筆討論。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年05月17日至2023年07月04日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『侯友宜政見』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。