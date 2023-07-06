行政院會今通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，持續從供給面與需求面的政策落實，減輕民眾的住屋負擔。民進黨發言人張志豪表示，黨主席賴清德稍早呼應行政院所提出的「房屋稅差別稅率2.0方案」，未來八年，提出居住權三大對策，達到「鼓勵房源釋出」、「協助首次購屋的青年家庭」、「保障百萬租屋家戶」目標。

他說，居住正義需要大家共同推動，除希望各地方政府積極協助中央興辦社會住宅外，也希望在野黨能與政府攜手合作，盡速完成囤房稅相關條例的修法。

張志豪說，賴清德承諾，政府會兼顧不同族群的需求，以多元、長期和積極的方式，盡最大的力量推動保障居住權，回應民眾對居住正義的期待。

張志豪指出，賴清德居住正義的第一大對策，即是為減少閒置房屋、增加房屋供給，進一步推動「囤房稅」(亦即「房屋稅差別稅率」)，改為「全國歸戶」的方式計算，採「差額累進」方式課稅。

他說，第二大對策，是提高「青年安心成家優惠貸款」，針對利息加碼補貼，讓青年、初次購屋族等族群舒緩購屋負擔。

至於第三大對策，他說，則是朝向「百萬租屋家戶」目標前進，也就是持續穩定發展現有的社會住宅、包租代管與租金補貼的政策；並加快速度、加大力道，透過直接興辦和包租代管，達到社宅興辦總量25萬戶、包租代管25萬戶，朝向在2032年 (2016-2032，共16年)累計50萬戶社宅供給的目標；現行的租金補貼，將加大到每年50萬家戶的補貼量。積極在2032年達到社會住宅、包租代管與租金補貼的「百萬租屋家戶」總目標。

張志豪強調，賴清德提出的三大居住對策，是針對青年族群的全面關照，例如，20歲至29歲的青年可能有比較多的租屋需求，2032年的50萬社宅供給已及租金補貼會照顧到；30-39歲的青年剛好處於成家養育孩子需要買房的階段，青安貸款的優惠政策可照顧到首購屋族。

他說，民進黨政府一向重視居住政策，修正住宅法，積極興辦社會住宅，截至今2023年5月31日，包含既有、新完工、興建中及已決標待開工的直接興建社宅共7萬4601戶，包租代管社宅累計媒合7萬21戶，合計已14萬4622戶。同時，為了改善學生住宿環境，推動5年50億「弱勢學生助學計畫精進措施（校外租金補貼）暨新世代學生住宿環境提升計畫」。

他說，此外，政府為了健全租屋市場，除制定「租賃住宅市場發展及管理條例」外，持續擴大租金補貼，今年更推出300億元中央擴大專案計畫，補助戶數目標為50萬戶，補助年齡放寬到18歲，單身青年、新婚家庭、社會經濟弱勢家庭皆有加碼補助。並且，為了減輕疫情對弱勢民眾的影響，提出中產以下自用住宅貸款戶支持專案，提供弱勢者房貸補貼。

張志豪強調，為了健全房市、遏止不當炒房，政府推出強力稽查預售屋交易、平均地權條例修法、房地合一稅2.0避免短期交易並修法杜絕規避稅負、選擇性信用管制、強化社會住宅等5大措施，平均地權條例修法也已於7月正式上路，目前房地產市場已出現溫和修正現象。

他表示，民進黨向來重視囤房問題，財政部除持續督促地方政府調整房屋稅率與稅基，更積極與地方政府溝通。目前贊成全國總歸戶的縣市已增加到十個，因此提出「房屋稅差別稅率2.0方案」，將現行縣市歸戶改為全國歸戶，並調高非自住房屋稅率（囤房稅率），從現行的3.6％調升至4.8％。