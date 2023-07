沒有你的我,感到寂寞

擁有燦爛微笑、姣好身材與無窮熱力的樂壇天后CoCo李玟7月5日晚間驚傳輕生逝世,其親屬在臉書發文證實,李玟因罹患憂鬱症,於7月2日在家中輕生,5日急救無效離世,享年48歲,消息一出讓歌迷、網友們都相當震驚。

李玟不只是首位進軍美國歌壇、於全球發行英語專輯的音樂人,也是第一個在奧斯卡頒獎典禮中獻唱的歌手,她的逝去,讓許多人的青春回憶成為絕響,也象徵著一個時代的殞落。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統,調查出了近三年網路討論度最高的李玟經典歌曲 TOP 5,同時也整理了她人生中重要的五個故事,帶大家一起回顧這位樂壇天后的點點滴滴。

關於李玟的5件事

選秀出道即爆紅

李玟原名李美林,1975年1月17日出生於香港,父親是印尼華僑,母親祖籍中國湖北武漢。9歲時移民美國加州舊金山,加州大學爾灣分校生物學系肄業。

1993年她回到香港參加TVB全球華人新秀歌唱大賽奪得亞軍,簽入其附屬唱片公司華星唱片,1994年6月15日在台灣發行首張個人專輯《愛就要趁現在》正式出道,主打歌<我依然是你的情人>成為出道的代表作並走紅。

愛情長跑8年嫁20億富商老公

2011年10月27日,李玟和愛情長跑8年的加拿大籍富商男友、利豐集團執行總裁樂裕民(Bruce Rockowitz)結婚,婚禮選在香港最高的大樓天際100,一連兩日舉行婚禮,當時還有國際巨星Bruno Mars現場獻唱《Just The Way You Are》、《Marry You》,據悉總開銷高達1.5億,堪為世紀婚禮。

2023年,傳出李玟和丈夫分居,傳聞原因是男方有婚外情。李玟在新歌《TRAGIC》中寫道「選擇離開的是什麼?選擇擁抱的又是什麼?」引起歌迷猜測李玟可能已經離婚。

美式唱腔顛覆華語歌壇

李玟在1994年6月15日,發行首張個人華語專輯《愛就要趁現在》,主打歌《我依然是你的情人》成為出道的代表作,隨後推出多張華語、英文、粵語專輯。

李玟獨特嗓音及迷人的美式唱腔,帶入一股台灣樂壇當時不曾出現過的全新風潮。李玟在歌壇甚至有「台版惠妮休斯頓」的美譽。

唯一登上奧斯卡的華人歌手

回顧李玟過去的音樂生涯,其實寫下不少無人能及的紀錄!2000年她受邀替李安執導的電影《臥虎藏龍》演唱主題曲〈A Love Before Time〉,同時演唱中文、英文版,該片當年在全球獲得極高評價,更奪下第73屆奧斯卡最佳外語片。

而李玟演唱的〈A Love Before Time〉也入圍奧斯卡,她更因此受邀奧斯卡金像獎頒獎典禮,成為首位登上奧斯卡獻唱的華裔女歌手,同時也是首位獲邀於美國洛杉磯華特迪士尼音樂廳(Walt Disney Concert Hall)舉辦個人演唱會的華語歌手。

天生左腳缺陷卻愛上舞蹈

其實李玟年初手術開刀,因為她天生左腿有缺陷,2歲被送進醫院做手術,可惜並不成功,據李玟表示,醫生放了鐵在她的腳肉中,甚至動都不能動,讓她感覺度日如年。

而她雖然因此不適合跳舞,卻還是愛上了舞蹈,忍著痛楚表演多年,直到去年10月初,因排舞太拚傷害髖關節移位,在沒有軟骨的保護下,神經線被壓住,痛得走不了路只好送進病房開刀,拿拐杖像幼童一樣學習怎麼走路,開始了漫長且痛苦的復健之路

李玟熱門歌曲 TOP 5

第一名:〈Di Da Di〉

〈Di Da Di〉是專輯《Di Da Di·暗示》的第一波主打歌,是李玟的第九張錄音室專輯,亦是第六張國語專輯,於1998年1月9日製作發行。

當年〈Di Da Di〉洗腦的歌詞與旋律,幾乎是紅遍大街小巷。就有PTT網友問「李玟在全盛時期,究竟紅到什麼程度?」許多人列出李玟唱紅的經典歌曲,「絕對是滴答滴」、「Di Da Di啊,有誰不會哼旋律的」、「Di Da Di當時紅到全台灣都在播」。

第二名:〈刀馬旦〉

〈刀馬旦〉收錄在李玟的第十四張錄音室專輯、第十一張國語專輯《Promise》的第二主打歌,發行於2001年10月12日發行。由方文山填詞,林邁可編曲,周杰倫作曲並演唱Rap部分。

〈刀馬旦〉旋律輕快,讓人忍不出跟著哼唱,這首也是許多人心中的李玟神曲,「謝謝李玟留下的歌曲,小時候第一張買的專輯就是Coco的刀馬旦,謝謝Coco的歌聲陪我長大」、「那個年代充滿嘻哈風格的女歌手少之又少,雖然是20年了還是非常好聽 ,謝謝我心中永遠的天后COCO」。

第三名:〈自己〉

25年前迪士尼推出動畫電影《花木蘭》收到影迷歡迎,主題曲〈Reflection〉更是紅遍全球,翻唱中文版〈自己〉則由李玟演唱。2020年《花木蘭》拍攝真人版也再度找來CoCo獻聲,讓眾多歌迷、影迷興奮不已!

經過多年人生歷練,李玟不只重現經典,更用這首歌唱出成熟女人的堅強與韌性,用柔情而堅定的嗓音,將花木蘭克服種種難關的鬥志完美體現,同時唱出新世代女性自主獨立的態度!

第四名:〈月光愛人〉

〈月光愛人〉為電影《臥虎藏龍》的中文主題曲,是李玟的經典歌曲之一。該曲曾在2001年4月29日獲得第20屆香港電影金像獎最佳歌曲獎,李玟更是在2016年憑籍著這首歌獲得歌唱節目《我是歌手》第四季的歌王。

這首電影主題曲邀請知名大提琴家馬友友主奏大提琴旋律,該曲同時推出英文版本《 A Love Before Time》,找來李玟演唱,也是考量到她兼容東西方流行文化的重要特質。經典的電影加上經典的歌聲,〈月光愛人〉婉轉惆悵的旋律迴響在許多人的青春回憶中,「李玟最有名的歌應該是〈月光愛人〉吧!」

第五名:〈真情人〉

2000年8月發行的專輯《真情人》可以說是李玟最特別的專輯之一,找來日本、美國、韓國等世界各地音樂人,了解李玟的音樂風貌為她所量身打造的全新作品。同名主打歌〈真情人〉改變以往的唱腔,運用了許多中低音,在表現熱情活力的拉丁曲風時,更能讓人感受到李玟熱力四射的魅力。

〈真情人〉不僅是首嗨歌,更讓聽眾感受到李玟對音樂夢的不悔與堅持,「李玟給人一種健康、性感的感覺,好像永遠那麼熱情開朗。真的是名副其實的女神」、「這張Coco褪去華麗的一鳴驚人的唱腔,採取更多的中音,但是聲音真的是沒辦法,她就是有天份,怎麼唱都是很抓耳!」

分析說明:

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供,分析時間範圍為2020年07月05日至2023年07月04日,共3年。

系統觀測上萬個網站頻道,包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等,針對討論『CoCo李玟熱門歌曲』相關文本進行分析,並根據網友就該議題之討論,作為本分析依據。

本文所調查之結果,非參考投票、民調、網路問卷等資料,名次僅代表網路討論聲量大小,不代表網友正負評價。

【網路溫度計】提醒您-

生命誠可貴,勇敢求助並非弱者,退一步想,可為生命找到出路。

◎生命線協談專線:1995 ◎張老師專線:1980

◎24小時免付費心理諮詢專線1925依舊愛我