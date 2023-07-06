如果你喜歡追韓國選秀節目、熱播韓劇的話，那你一定不會對「金世正」（김세정）感到陌生！金世正在7年前以《PRODUCE 101》限定女團I.O.I出道，後來再度以gugudan的主唱身份出道，雖然團體目前均已解散，不過喜歡唱歌的世正仍然推出多張個人專輯、韓劇OST及翻唱歌曲，後來也大膽嘗試演戲之路，在《驅魔麵館》、《社內相親》的演技都廣受好評！

此外，金世正因為在《PRODUCE 101》耐心指導跟不上進度的金素惠（김소혜），不僅因此獲得「God世正」稱號，人美心善又奮發向上的她更是擄獲海內外一大票粉絲支持。

如今《驅魔麵館2》將於7月29日正式上線，想先複習金世正還有哪些廣為人知的作品嗎？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，一起來看世正5大熱門歌曲和5大戲劇作品有哪些吧！

金世正5大熱門歌曲

No.5 〈If Only〉

金世正的〈If Only〉為《藍色海洋的傳說》OST曲目之一，歌詞描述兩人因為有了愛情，為了對方可以永遠留在身邊，就算只有一天可以得到允許相愛的機會，也會永遠記得這份至死不渝的愛情。

MV曝光後曲調和歌詞都讓聽眾感到非常揪心，「世正唱歌感情渲染力真強」、「好聽～但是好悲傷呀...」、「太好聽了吧！世正唱的超揪心的TT」、「推世正，歌真的唱得很好」、「《藍色海洋的傳說》最喜歡這首OST」。

No.4 〈All Of My Days〉

身為OST女王的金世正，其實還有演唱《愛的迫降》裡的歌曲〈All of My Days〉！除了用清澈的嗓音唱出歌詞裡的感情，「我的所有瞬間，全都因你而渲染，從你來到我心裡的那天起，整個世界都是你」，搭配玄彬和孫藝珍演技，對影迷來說簡直是一大享受！

這首歌也感動許多網友，「好喜歡〈All of My Days〉」、「God世正真的需要solo回歸」、「世正的聲音太優美」、「世正的歌太深情了，讓你可以直接聯想到那部韓劇」。

No.3 〈Flower way〉

〈Flower way〉其實正是描寫了金世正的人生，她當時獲得《PRODUCE 101》選秀節目第二名出道曾落淚表示會讓媽媽和哥哥走花路，「花路」一詞因此盛行，也代表著希望對方「以後都很順利，只發生好的事」，ZICO更是特別為她製作〈Flower way〉，在曝光後金世正順利拿到八大音源排行榜時事一位、個人出道首個一位。

網友對於〈Flower way〉有所感觸，「推歌詞感人」、「歌詞寫得真好，溫暖感人，符合世正的心境QAQ」、「好喜歡這首歌QQ」。

No.2 〈Meet Again〉

金世正除了擔綱《驅魔麵館》的女主角，也特別演唱劇中主題曲〈Meet Again〉，不僅參與詞曲創作，歌詞也描寫為了讓對方了無牽掛的離去，自己獨自承受著痛苦，盼望時間停止的時候就能夠再次見到對方，透過旋律層層遞進，也將離別的感傷詮釋出來。

由於該首歌曲正描述《驅魔麵館》Counter隊長秋梅玉為了救溺水的兒子跟著溺斃，但後來與融做了交易，到人世間作為Counter，最後母子相擁的畫面感動不少觀眾，「OST完全唱進心坎裡」、「被世正圈粉+1，正在補《驅魔麵館》，好喜歡〈Meet Again〉」。

No.1 〈Love, Maybe〉

轟動亞洲娛樂圈的韓劇《社內相親》，主題曲〈Love, Maybe〉除了有MeloMance（멜로망스）版本，其實金世正也特別演唱女聲版本，相比MeloMance更修飾邊幅，聽起來特別清新放鬆，搭配金世正獨有的優美聲線，更是讓人內心跟著劇情小鹿亂撞呀！

網友對於金世正詮釋〈Love, Maybe〉也大讚，「我真的很喜歡金世正版本，因為她同時演這部戲又唱歌，也讓我更深入了解這首歌」、「世正的聲音很好聽，她的演技也很棒，她一切都做得很好」、「世正的聲音讓你想要重複循環這首歌，真的是God世正」。

金世正5大熱門戲劇

No.5 《學校2017》

《學校》系列一直以來都受到韓劇迷的關注，金世正在《學校2017》裡飾演羅恩好，興趣是喜歡畫漫畫，擁有無比開朗的健康性格，不過就在校園尋找靈感來源時，卻意外背負壞學生罪名，不過也因此遇到玄泰雲、宋大輝等好友，一群高中生尋找真正的犯人X，同時也找回了親情和友誼。

觀眾對於《學校2017》也給予諸多好評，「真心喜歡看玄泰雲和羅恩好的互動，超可愛，很期待他倆的粉紅泡泡～」、「男主角越看越帥，尤其是他和世正的互動真的甜死了」、「推！這部真的比想像中好看」。

No.4 《讓我聆聽你的歌》

月火連續劇《讓我聆聽你的歌》描述樂團客席鋼琴手張道勳（延宇振飾演）為了幫他的弟弟、天才鋼琴家今以安（今時厚飾演）找到當天被兇殺的跡證，找到當天的目擊證人、定音鼓手洪怡英（金世正飾演），為了幫她找回失去的記憶，不斷用五音不全的歌曲讓她得以入睡，除了盼望能找到線索，兩人也因此發展出戀愛的軌跡。

對於這部作品許多觀眾也評價，「世正打鼓的時候看起來很酷」、「很棒的一部劇」、「世正看宇振的眼睛像是在看他的男友」、「世正太可愛了」。

No.3 《驅魔麵館》

《驅魔麵館》也是金世正的代表作品之一！金世正在劇中扮演惡鬼獵人組織Counter都哈娜，不僅擁有優越的讀心術，當觸碰到別人的手時，也能感知對方一年左右的記憶，由於都哈娜小時候曾面臨失去父母、妹妹的痛楚，所以在讀取記憶時總是能回想起舊時記憶，直到新成員蘇炆（趙炳圭飾演）的到來，才讓她逐漸可以面對自己的過往。

該劇第16集也創下全韓國10.999％高收視率的好成績，網友表示「整部劇有歡笑、溫暖、刺激、打擊犯罪、伸張正義的感覺真的很爽」、「想看《驅魔》的新造型，看世正帥就夠了」。

No.2 《今日的網漫》

除了有武打和戀愛風格的作品，金世正也推出職人作品！金世正在《今日的網漫》裡化身為NEON網漫編輯部的新人編輯溫心，原本懷抱著運動員的夢想，卻因為身體受傷不得不放棄，來到網路漫畫公司後開始展開她的新人生，金世正在職人劇裡也展現出有別於其他作品的風格。

網友對於《今日的網漫》也給予高度好評，「喜歡溫心跟俊英的互動」、「我覺得蠻溫馨好看的，除了吃韓牛副主編要講不講超煩，其他都不錯」、「溫心蠻不錯的，為了世正追」、「世正演得很好啊，有看有推」。

No.1 《社內相親》

談到金世正的韓劇代表作品，當然不能忘記《社內相親》啦！金世正在劇中扮演gofood冷凍食品公司研究員申夏莉，個性與她現實中非常相像，對於任何事情都抱持著積極向上的心。在一次幫千金好友陳映書（薛仁雅飾演）相親時，回神一看才發現對象竟是公司社長姜泰武（安孝燮飾演），為了不讓對方發現是公司職員，兩人後續擦出的火花也讓觀眾忍不住熬夜追劇，兩人互動更是讓人心跳加速。

該劇也在網路上留下好口碑，「世燮太甜了好捨不得」、「金世正劇中角色也太可愛了」、「我個人很討厭霸道總裁這種，我真的是為了金世正看的，不得不說她真的演得很好，而且真的很美」。

今年6月金世正被網友爆料疑似與安孝燮一起去日本玩，安孝燮在第一時間發的照片也疑似因金世正入鏡被緊急刪除，對此金世正否認，強調自己只是跟朋友、最好的朋友、哥哥一起旅行。

image source:《DailyView網路溫度計》

image source:《DailyView網路溫度計》

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年07月03日至2023年07月02日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『金世正作品』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統