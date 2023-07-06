資產管理顧問公司Fisher Investment創辦人兼共同投資長費雪坦承對於那些想搭上AI行情的人而言，現在已不再是「平地起」的時刻，但他也不認為目前有泡沫化之虞，「今年科技巨頭上漲主要與高品質的增長有關，也是因為2022年的熊市跌太深」，「現在驅動AI行情的，並不是矽谷的小型新創公司，而是晶片、軟體、數據分析、搜尋等領域的巨頭扮演領頭羊」，「聰明的投資意味著尋求優質的增長。如果這樣的增長部分來自於AI，那就OK」。

根據費雪提供的建議及其投資組合，外媒點名Salesforce, Inc和輝達（Nvidia）這兩檔AI明星股是現在仍然值得持有的股票，符合費雪所提到的所有優點：頂尖的品質、優質的增長，以及與AI相關。

報導指出，Salesforce是專攻客戶關係管理（CRM）規畫與服務的軟體巨頭。以2082.61億美元的市值，該公司稱得上是全球領先的商務CRM平台。

多年來，Salesforce一直在開拓基於AI技術的業務，早在2016年推即推出整合AI技術的平台Salesforce Einstein，最近該公司進一步推出了結合AI、數據、分析和自動化功能的優化產品「AI Cloud」，可在所有應用和工作流程中提供可靠、開放和即時的生成式AI體驗。

Salesforce在2024年第一財季（截至4月）的營收年增11.3%，達到82.5億美元，每股盈餘為1.69美元，均優於市場預期。

談到具有優質增長與AI相關的個股，輝達絕對是許多人第一個想到的名字。該公司的GPU晶片幾乎壟斷AI產業。根據CB Insights最近出具的報告，輝達在機器學習GPU市場的占有率高達95%，佔有絕對的領先優勢。

輝達第一財季（截至4月）營收與獲利表現均優於市場預期，更讓投資人驚豔的是該公司第二財季營收預測比分析師預測高出逾50%，以及該公司宣布將提高AI晶片供應以滿足持續飆升的需求。受惠於這一波AI狂熱以及該公司優異的營運前景，其股價今年來上漲190%，成為全球第一家市值突破1兆美元的晶片公司。

輝達雖然以硬體聞名於世，但正如Rosenblatt分析師Hans Mosemann所言，該公司在軟體方面也毫不遜色。

這位五星級分析師表示，在軟體編譯器（software compiler）、垂直市場優化以及加速器方面，輝達處於領先地位。未來幾年，軟體訂閱、權利金與其他軟體業務給輝達營收帶來的貢獻將越來越大，尤其是正當我們轉向自動駕駛、Omniverse AI世界和類似的技術之際。我們預期科技將持續引領市場走高，我們也認為AI狂熱並非過度炒作下的行情，輝達提供的季度展望證明這一點。我們認為，隨著投資人的風險偏好正持續爬上「憂慮之牆」（Wall of Worry,能化解各種憂慮而續創新高的市場走勢），這一波漲勢仍然大有可為。