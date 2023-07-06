科技發展日新月異，資安的重要性不容忽視，台中市政府數位治理局與中興大學資通暨個資安全產學聯盟攜手合作，今（6）日在台中舉辦「雙軸轉型下的資安治理」論壇，邀請近百位中央與地方各級機關，與國內外資安龍頭及《iThome》總編輯吳其勳，分享最新的資安趨勢。

台中市政府數位治理局與中興大學資通暨個資安全產學聯盟合作，舉辦「雙軸轉型下的資安治理」論壇。圖/台中市政府提供

台中市數位局長林谷隆表示，今日論壇匯聚中央機關資訊專家、中台灣區域治理平台夥伴共近百位權威，透過經驗分享與交流，資訊人才匯聚腦力激盪，攜手合作鞏固資安。

這場「雙軸轉型下的資安治理」論壇邀請主辦2023台灣資安大會的 iThome電週文化總編輯吳其勳擔任主題演講嘉賓，以「資安數位治理趨勢」為題分享從iThome2023CIO暨資安大調查到台灣最新數位政策與資安威脅與挑戰。此外，包括精誠軟體服務、台灣微軟、VMware等資訊產業龍頭，也分享最新資安規範與科技應用。

林谷隆表示，很榮幸能與中興大學資通暨個資安全產學聯盟合作，邀請資訊專家齊聚在台中，一同分享最新的資安趨勢。台中市政府數位治理局於去年底揭牌成立，積極與產官學研建立緊密聯繫，並積極爭取中央政策與資源支持，推動台中市邁向全方面發展的智慧城市。

林谷隆指出，數位局成立以來，致力推動「智慧治理」及「推廣應用」等目標，除積極完善開放資料平台和場域驗證機制，攜手民間創意促成公私協力。在科技發展和數位時代的浪潮下，各級政府都積極導入新興科技來提升政府治理，隨之而來的資安和個資保護的重要性日益增加。

林谷隆強調，數位局已透過中台灣區域治理平台提案，將資安人才培育與交流作為平台共同推動目標，獲得平台縣市長支持，區域資安合作的構思也受到中央數位發展部的肯定；今天這場論壇近百位參與者中，就有近四成是中央機關的資訊人員、近兩成是中台灣區域治理平台的縣市成員夥伴，可見「資安就是國安」，在此共同理念下，歡迎大家與台中市一起研議優化資訊政策，進行資安技術交流。

中興大學資通暨個資安全技術與服務產學聯盟主持人林詠章教授也表示，資安防務本身就是協同合作的過程，看到台中市數位局攜手中台灣區域治理平台，推動資安聯防工作，這是很務實又值得肯定的做法，期許未來台中灣可以成立「資安長聯盟」，從縣市政府與產官學研合作，近一步擴大到納入私部門，一同協助中台灣蓬勃發展的產業界，能夠一同鞏固資安，將資安防護做得更徹底、更完善。

今天出席論壇者還包括精誠軟體服務副總經理陳郁郁、台灣微軟首席技術架構顧問蔡景鷹、來毅數位科技總經理林欣怡、趨勢科技資深技術顧問黃源慶、VMware NSX資深協理張志淵、Fortinet資深技術顧問楊光明、Nutanix資深技術顧問陳永恆等人。