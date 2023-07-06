112年產訓合作班第一梯次結訓典禮。（洪靖宜攝）

從音樂系畢業的謝佳芸，今年24歲的她目前正於房仲業服務，洽談過程中，面對客戶詢問水電的疑難雜症，被一問三不知的她，決定跨領域學習水電專業技能，參與高雄市勞工局產訓合作班，通過課程訓練並順利考取水電證照，未來也不排除朝此領域繼續進修及投入該產業。

高市勞工局今日舉辦112年產訓合作班第一梯次結訓典禮，一共124位學員完成4個月職業訓練，產訓班除課程規畫外，也提供考照輔導及業界實習和徵才媒合，幫助學員結訓後能成功就業。

其中，水電班結訓學員謝佳芸，今年24歲，大學就讀音樂系，畢業後進入不動產行業，因工作因素客戶詢問水電的疑難雜症，雖然浮現出「我怎麼可能會知道」的內心獨白，但也讓她決定要進一步進修，跨領域學習水電專業技能，一開始以為只要會使用螺絲起子等工具，但未料需學習的地方比想像的還多，歷經訓練後，終於通過學習每一階段訓練並順利考取證照，未來也不排除朝這領域進修就業。

另外1名學員顓鳳，曾在電子公司擔任品檢人員，但由於公司的前景不明朗，被公司資遣後，她毅然決然地報考地方風味小吃班職訓課程，透過老師熱心且專業紮實的訓練，她希望未來能在料理方面找到一片天地，實現自我創業的夢想，並為患有嚴重聽力問題的孩子，提供一個可以融入社會的工作與學習環境。

今年第2次梯次產訓班於6月13日開始報名，待業或失業及希望能習得第二技能的民眾可到就業服務站洽詢，也可上訓練就業中心線上報名。