詐團猖狂名人遭冒名詐騙案愈來愈多，財經專家夏韻芬也受其害，她雖多次報警處理，但仍不堪其擾，且許多民眾常因而受騙發生損失，夏韻芬6日委由律師賴玉芳呼籲民眾務必當心，避免上當！

聲明稿指出，一、近年夏女士長期遭到詐騙集團針對性地竊取其肖像、姓名等虛設各種社交軟體之帳號，並以其名義編造內容，詐騙不特定人加入股市投資等社團、群組或其他途徑，以獲取不法利益。夏女士對於詐騙集團之行徑已多次報警處理，但詐騙集團仍持續以其名義及肖像產出各式各樣之虛擬帳號及內容詐騙更多受害者。

二、因詐騙集團持續且反覆侵害夏女士之行為，除夏女士社會信用嚴重受損外，更多民眾亦因此同受財產上損害，期待「打詐國家隊」能發揮其功能及效率，能不分權貴或庶民，積極偵辦、嚇阻與即時性移除詐騙集團竊取夏女士之名義詐騙之各種形式平台或帳號。

三、茲再嚴正聲明夏女士絕對未有以自己或助理以LINE、FB、簡訊等社群通訊軟體設立投資群組，關於夏女士個人對外公開使用之網路平台，僅有FB藍勾勾之粉專。請各位朋友發現有以夏女士名義邀請投資股票，尤其內容涉及：「邀你做公益、要你加LINE群組、宣稱有內線、飆股帶進帶出、要你開複委託、使用簡體字」等言行，甚至將夏女士近期於自己藍勾勾粉專使用之照片及內容或媒體專訪之文字加入改編，使其內容虛實以誆騙民眾，藉此獲取不法財物，請勿受騙並報警處理。

四、於政府未能有進一步積極性打詐的成效前，夏女士僅能以此聲明自救救人，並提醒所有朋友如有上開被詐騙情形，及時尋求法律救濟，以避免擴大更多傷害。