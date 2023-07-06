台北市動物園石虎「捲心酥」。（動物園提供／蔡佩珈台北傳真）

台北市立動物園收容照養的石虎「春捲」，3月誕下2隻石虎兄妹「捲心菜」與「捲心酥」，兄妹倆目前4個月大，健康狀況良好，已在上月展開野放訓練，等到1歲左右通過測試與評估，將進入下階段訓練，可望成為野外石虎族群的新生力軍。

台北市動物園石虎接受健檢與檢查。（動物園提供／蔡佩珈台北傳真）

台北市動物園石虎接受X光檢查。（動物園提供／蔡佩珈台北傳真）

春捲是由台北市立動物園收容照養的個體，起因於2020年12月7日民眾在南投市華陽路、貓羅溪附近發現一隻雌性小石虎，頭部疑遭車輛撞擊，送往特有生物研究保育中心救治，牠在今年3月6日產下捲心菜及捲心酥，目前4個月大，前者2290克、後者2073克。

動物園長諶亦聰表示，捲心菜及捲心酥5月起跟著媽媽到戶外探索、學習，除了會吊掛在藤蔓上休息，也會處在高處觀察路過的保育員。經過專家學者會議評估後，兩兄妹6月13日移至特生中心進行野放前訓練。

園方表示，捲心菜與捲心酥即將完成野放前的訓練和準備，等到1歲左右，體重達到可野放標準，並通過各項測試評估後，會進入軟野放步驟，期待兄妹倆可以代替無法野放的媽媽成功回到野外並繁衍後代。

動物園補充，捲心菜及捲心酥是第3批進入野放系統的救傷收容個體，第一批「虎力旺」野放後因誤中獸夾再度回到特生中心急救站，經過治療後已無大礙，已重返野外且持續追蹤中；小妹「虎力秀」及第二批的「平順」都順利地在野外建立起自己的領域。